Общество 13.05.2025 в 11:21
Власти Бурятии объяснили, зачем ввели режим ЧС
Это позволит привлекать больше сил и техники на борьбу с лесными пожарами
Текст: Андрей Константинов
Как уже сообщал «Номер один», с 13 мая в связи со сложной лесопожарной обстановкой в Бурятии введен режим «Чрезвычайная ситуация» регионального характера. Инициатором этого решения стал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев. 12 мая он доложил главе Бурятии о сложившейся ситуации.
- Учитывая сложную обстановку вышли на федеральный штаб с просьбой о привлечении дополнительных сил для тушения пожаров. Ликвидация возгораний осложняется сильной ветровой нагрузкой и тем, что пожары действуют в труднодоступной местности. Введение режима ЧС регионального характера позволит лесничествам привлекать больше техники, в том числе коммерческой, для тушения лесных пожаров. Сейчас нам необходима гусеничная техника, наращиваем силы и средства для борьбы с пожарами, - сказал Сергей Борошноев.
Сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности зампред правительства РБ Вячеслав Сухоруков отметил, что все, кто заходит в лес для ведения хозяйственной деятельности, должны отмечаться в муниципалитете.
- На сегодня у нас выданы разрешения представителям коренных малочисленных народов на добычу медведя. Охотничий сезон продлится до 10 июня. Эту хоздеятельность мы не ограничиваем, но охотники должны помнить об ответственности за возникновение лесного пожара, - подчеркнул Вячеслав Сухоруков.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, всего c начала года в республике зарегистрировано 174 лесных пожара на общей площади 102 тыс. га. За аналогичный период прошлого года действовало 93 пожара на общей площади 14,5 тыс. га.
- Учитывая сложную обстановку вышли на федеральный штаб с просьбой о привлечении дополнительных сил для тушения пожаров. Ликвидация возгораний осложняется сильной ветровой нагрузкой и тем, что пожары действуют в труднодоступной местности. Введение режима ЧС регионального характера позволит лесничествам привлекать больше техники, в том числе коммерческой, для тушения лесных пожаров. Сейчас нам необходима гусеничная техника, наращиваем силы и средства для борьбы с пожарами, - сказал Сергей Борошноев.
Сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности зампред правительства РБ Вячеслав Сухоруков отметил, что все, кто заходит в лес для ведения хозяйственной деятельности, должны отмечаться в муниципалитете.
- На сегодня у нас выданы разрешения представителям коренных малочисленных народов на добычу медведя. Охотничий сезон продлится до 10 июня. Эту хоздеятельность мы не ограничиваем, но охотники должны помнить об ответственности за возникновение лесного пожара, - подчеркнул Вячеслав Сухоруков.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, всего c начала года в республике зарегистрировано 174 лесных пожара на общей площади 102 тыс. га. За аналогичный период прошлого года действовало 93 пожара на общей площади 14,5 тыс. га.
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