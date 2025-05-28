Происшествия 28.05.2025 в 10:59

В Бурятии грамоты не помогли арестованному министру

Александру Гоге продлили срок содержания под стражей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии грамоты не помогли арестованному министру
Фото: архив «Номер один»
27 мая Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о продлении срока содержания под стражей в отношении теперь уже бывшего министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге. Он останется в камере СИЗО до 3 августа 2025 года.

«Суд учел наличие у Гоге на иждивении супруги и несовершеннолетних детей, места жительства и регистрации, отсутствие судимостей, положительные характеристики, наличие грамот, его состояние здоровья. Однако посчитал данные обстоятельства недостаточными для избрания иной, более мягкой меры пресечения», - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Александра Гоге силовики задержали 13 мая. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он пролоббировал интересы компании «Доринвест» в получении крупного контракта на ремонт автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с заведомо завышенной ценой (1,2 млрд рублей). Высокопоставленный чиновник был взят под стражу и отправлен в СИЗО. Правда, не на два месяца, как это обычно практикуется, а только до 3 июня.

Вскоре после задержания глава Бурятии уволил министра в связи с утратой доверия. А зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков, комментируя уголовное дело в отношении Гоге, заявил, что «речь о прямом хищении на сегодняшний момент не идет».

Зампред подчеркнул, что расследование не повлияет на ход ремонта дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита и заверил, что работы на этом участке будут завершены в установленные сроки.

- Подрядчик, который выиграл этот конкурс, приступил к исполнению своих обязанностей, - сказал Вячеслав Сухоруков.
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