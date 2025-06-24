В Муйском районе восстановлено движение транспорта. Специалисты открыли для проезда участок км 272+397 трассы Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо.

- Накануне специалисты установили на участке км 272+397 автодороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо дополнительные балки для пропуска воды. В настоящее время движение открыто для всех видов транспорта, - сообщили в ГБУ «Дороги Бурятии».

Напомним, утром 15 июня река Ковокта вышла из берегов вследствие сильных дождей и интенсивного снеготаяния, вызвав разрушение объездной дороги.

20 июня проезд открыли за счет устройства временной объездной дороги с укладкой 15 водопропускных труб, отсыпкой порядка скального грунта. А 23 июня специалисты были вынуждены закрыть объездную дорогу, чтобы установить еще несколько водопропускных балок, т.к. уровень реки Ковокта достиг критических отметок.

Сейчас участок открыт для проезда.

Фото: ГБУ «Дороги Бурятии»