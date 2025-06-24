Происшествия 24.06.2025 в 10:11

В Муйском районе восстановлено движение транспорта

Специалисты отремонтировали участок трассы Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Муйском районе восстановлено движение транспорта

В Муйском районе восстановлено движение транспорта. Специалисты открыли для проезда участок км 272+397 трассы Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо.

- Накануне специалисты установили на участке км 272+397 автодороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо дополнительные балки для пропуска воды. В настоящее время движение открыто для всех видов транспорта, - сообщили в ГБУ «Дороги Бурятии».

Напомним, утром 15 июня река Ковокта вышла из берегов вследствие сильных дождей и интенсивного снеготаяния, вызвав разрушение объездной дороги.

20 июня проезд открыли за счет устройства временной объездной дороги с укладкой 15 водопропускных труб, отсыпкой порядка скального грунта. А 23 июня специалисты были вынуждены закрыть объездную дорогу, чтобы установить еще несколько водопропускных балок, т.к. уровень реки Ковокта достиг критических отметок.

Сейчас участок открыт для проезда.

 

Фото: ГБУ «Дороги Бурятии»

Все новости

В Бурятии проверят систему оповещения населения
24.06.2025 в 11:18
От наезда на забор в Бурятии насмерть разбился мотоциклист
24.06.2025 в 11:10
Улан-удэнец ограбил офис находящийся по соседству с его домом
24.06.2025 в 10:37
День молодежи в Улан-Удэ отметят турниром по поеданию бууз и танцевальными баттлами
24.06.2025 в 10:28
В Муйском районе восстановлено движение транспорта
24.06.2025 в 10:11
В Улан-Удэ начали чистить ливневки
24.06.2025 в 10:11
Прекрасная Елена с легкой руки увела сбережения улан-удэнца
24.06.2025 в 09:57
В Бурятии не могут потушить 40 лесных пожаров
24.06.2025 в 09:39
В Улан-Удэ введут трехдневный запрет на продажу алкоголя
24.06.2025 в 09:29
Опять двадцать пять: в центре Улан-Удэ снова повредили трубопровод
24.06.2025 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
От наезда на забор в Бурятии насмерть разбился мотоциклист
50-летний мужчина сел за руль нетрезвым
24.06.2025 в 11:10
Улан-удэнец ограбил офис находящийся по соседству с его домом
Ночного гостя зафиксировала видеокамера на входе в организацию
24.06.2025 в 10:37
В Бурятии не могут потушить 40 лесных пожаров
За сутки удалось справиться лишь с семью очагами
24.06.2025 в 09:39
Опять двадцать пять: в центре Улан-Удэ снова повредили трубопровод
Более полусотни домов остались без воды
24.06.2025 в 09:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru