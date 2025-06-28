Иркутянин в Бурятии «заплыл за буйки»

В Кабанский районный суд Бурятии поступил иск от Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры в отношении предпринимателя из Иркутской области Максима Шевченко. Прокуратура просит признать недействительным создание земельного участка с кадастровым номером 03:09:110102:327 на берегу Байкала в районе Выдрино и отсутствие права собственности на него у гражданина Шевченко.

Речь идет о спорном участке на Мысе Капитанов. Так в Выдрино называется искусственно созданная коса с песчаным пляжем. Предприниматель поставил там туристические коттеджи, сутки размещения в которых составляют около 70 тыс. рублей.

Места на косе сдавала созданная им ООО «ТОР «Мыс Капитанов».

Эта коса еще в 90-е годы прошлого века была отсыпана для размещения в том числе домиков и гаражей для рыбаков. Но, недооценив местные реалии, бизнесмен совершил ошибку. Мало того, что он начал расширять косу бульдозерами, завозя туда землю с помощью самосвалов, но вдобавок вступил с конфликт с представителями рыбацкой группировки. Рыбаки оказались бывшими работниками местных закрытых предприятий, в том числе исправительной колонии № 4.

Рыбаки были злы на Шевченко и организованы. В 2024 году охранники Шевченко попытались выкинуть с косы их гаражи, чтобы построить на этом месте коттеджи. Часть металлических контейнеров Шевченко удалось переместить, другие же рыбаки уперлись и отстояли свои места.

Затем они организовали визит на место конфликта иркутских СМИ и написали жалобы депутатам Госдумы. В результате общественного резонанса полиция провела проверку деятельности г-на Шевченко. 22 января 2025 года отдел дознания МВД РФ по Кабанскому району РБ возбудил уголовное дело по ст. 260 УК РФ за самовольную установку контейнеров и засыпку части акватории залива.

А природоохранная прокуратура установила, что один из туристических объектов выходит за границы предоставленного участка, пересекая береговую линию озера Байкал на площади 13,5 кв. м. На основании выявленных нарушений Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура тогда внесла представление руководителю ООО «ТОР «Мыс Капитанов». Но в итоге процесс перешел в судебную плоскость.

Интерес к иску для жителей Бурятии также продиктован тем, что деятельность г-на Шевченко нередко вызывает критику со стороны бурятских туристов. Его компания сегодня также контролирует территорию Теплых озер - популярного туристического места в районе реки Снежной (недалеко от Выдрино).

Если раньше подъезд к озерам был бесплатным, то с появлением на озерах компании Шевченко за все приходится платить. Причем весьма серьезные суммы.

Так, с 20 июня 2025 года стоимость посещения Теплых озер составляет 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей.

Цену парковки также вздернули до небес - до 1000 рублей. Такое вот «развитие» туризма: все для людей, все для народа.





Фото «Номер один».



