Происшествия 28.06.2025 в 06:00

Иркутянин в Бурятии «заплыл за буйки»

У хозяина   Теплых озер могут изъять участок на Байкале
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Иркутянин в Бурятии «заплыл за буйки»

В Кабанский районный суд Бурятии поступил иск от Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры в отношении предпринимателя из Иркутской области Максима Шевченко. Прокуратура просит признать недействительным создание земельного участка с кадастровым номером 03:09:110102:327 на берегу Байкала в районе Выдрино и отсутствие права собственности на него у гражданина Шевченко.

Речь идет о спорном участке на Мысе Капитанов. Так в Выдрино называется искусственно созданная коса с песчаным пляжем. Предприниматель поставил там туристические коттеджи, сутки размещения в которых составляют около 70 тыс. рублей.

Места на косе сдавала созданная им ООО «ТОР «Мыс Капитанов».

Эта коса еще в 90-е годы прошлого века была отсыпана для размещения в том числе домиков и гаражей для рыбаков. Но, недооценив местные реалии, бизнесмен совершил ошибку. Мало того, что он начал расширять косу бульдозерами, завозя туда землю с помощью самосвалов, но вдобавок вступил с конфликт с представителями рыбацкой группировки. Рыбаки оказались бывшими работниками местных закрытых предприятий, в том числе исправительной колонии № 4.

Рыбаки были злы на Шевченко и организованы. В 2024 году охранники Шевченко попытались выкинуть с косы их гаражи, чтобы построить на этом месте коттеджи. Часть металлических контейнеров Шевченко удалось переместить, другие же рыбаки уперлись и отстояли свои места.

Затем они организовали визит на место конфликта иркутских СМИ и написали жалобы депутатам Госдумы. В результате общественного резонанса полиция провела проверку деятельности г-на Шевченко. 22 января 2025 года отдел дознания МВД РФ по Кабанскому району РБ возбудил уголовное дело по ст. 260 УК РФ за самовольную установку контейнеров и засыпку части акватории залива.

А природоохранная прокуратура установила, что один из туристических объектов выходит за границы предоставленного участка, пересекая береговую линию озера Байкал на площади 13,5 кв. м. На основании выявленных нарушений Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура тогда внесла представление руководителю ООО «ТОР «Мыс Капитанов». Но в итоге процесс перешел в судебную плоскость.

Интерес к иску для жителей Бурятии также продиктован тем, что деятельность г-на Шевченко нередко вызывает критику со стороны бурятских туристов. Его компания сегодня также контролирует территорию Теплых озер - популярного туристического места в районе реки Снежной (недалеко от Выдрино).

Если раньше подъезд к озерам был бесплатным, то с появлением на озерах компании Шевченко за все приходится платить. Причем весьма серьезные суммы.

Так, с 20 июня 2025 года стоимость посещения Теплых озер составляет 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей.

Цену парковки также вздернули до небес - до 1000 рублей. Такое вот «развитие» туризма: все для людей, все для народа.


Фото «Номер один».


Все новости

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 2 миллиарда рублей с начала года
27.06.2025 в 18:18
Гала-концерт «Балет на Байкале. Бурятия» можно посмотреть в прямом эфире
27.06.2025 в 17:51
Мигрант в Улан-Удэ обворовал предпринимателя на 90 тысяч
27.06.2025 в 17:42
В Бурятии в следующем году откроют три Дома молодежи
27.06.2025 в 17:30
Два человека пострадали при пожаре в Улан-Удэ
27.06.2025 в 17:01
В Бурятии с 1 июля ставка по ипотеке снизится на 1%
27.06.2025 в 16:35
«Для тех, кто готов и желает работать на земле, созданы все условия»
27.06.2025 в 16:28
В городских лесах Улан-Удэ продлили запрет на посещение
27.06.2025 в 16:25
Сегодня в Улан-Удэ открылся главный республиканский праздник- Наадан Сурхарбаан
27.06.2025 в 16:09
Надежный барьер: фильтр нежелательных сайтов обезопасит пользователей домашнего интернета «Ростелекома»
27.06.2025 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Мигрант в Улан-Удэ обворовал предпринимателя на 90 тысяч
На жизнь он зарабатывал ремонтом
27.06.2025 в 17:42
Два человека пострадали при пожаре в Улан-Удэ
Горела надворная постройка и легковой автомобиль
27.06.2025 в 17:01
В городских лесах Улан-Удэ продлили запрет на посещение
В связи с этим временно ограничено пребывание людей и въезд транспортных средств
27.06.2025 в 16:25
В Бурятии за сутки потушили 19 пожаров
Из них большая часть была связана с возгоранием мусора и сухой травы
27.06.2025 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru