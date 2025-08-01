Происшествия 01.08.2025 в 14:07

В Бурятии бывший министр будет коротать время в камере еще три месяца

Суд вновь продлил Александру Гоге срок содержания под стражей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бывший министр будет коротать время в камере еще три месяца
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и вновь продлил срок содержания под стражей в отношении теперь уже бывшего министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге. Он останется в камере СИЗО до 3 октября 2025 года.

Напомним, Александра Гоге силовики задержали 13 мая. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он пролоббировал интересы компании «Доринвест» в получении крупного контракта на ремонт автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита с заведомо завышенной ценой (1,2 млрд рублей). Высокопоставленный чиновник был взят под стражу и отправлен в СИЗО. 

Вскоре после задержания глава Бурятии уволил министра в связи с утратой доверия. А зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков, комментируя уголовное дело в отношении Гоге, заявил, что «речь о прямом хищении на сегодняшний момент не идет».

Зампред подчеркнул, что расследование не повлияет на ход ремонта дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита и заверил, что работы на этом участке будут завершены в установленные сроки.
Теги
превышение полномочий сизо

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