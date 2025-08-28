Происшествия 28.08.2025 в 17:36

В Бурятии глава района избавился от получившего взятку заместителя

Правда, сделал он это по настоянию прокуратуры
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Глава Иволгинского района Бурятии Николай Емонаков оперативно уволил своего заместителя Оксану Дымбрылову после возбуждения в отношении нее уголовных дел. Правда, чиновницу он отправил в отставку после получения представления от прокуратуры. Формулировка увольнения – «в связи с утратой доверия».

Также с такой же формулировкой по настоянию прокуратуры уволен и заместитель директора муниципального автономного учреждения «Иволга».

Напомним, правоохранители обвинили замглавы района в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взятки в крупном размере от компании, занимающейся строительством дорог. А замдиректора «Иволги» - в посредничестве во взяточничестве. Оксану Дымбрылову суд отправил под домашний арест, поскольку она признала вину, а посредника определили в камеру СИЗО.
