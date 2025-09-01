В Улан-Удэ показали видео умышленного наезда на пешехода

Комитет по транспорту Улан-Удэ обнародовал видео возмутительного наезда на пешехода, который переходил дорогу, как и положено – по пешеходному переходу. ДТП произошло вечером 31 августа на улице Модогоева.

На кадрах можно увидеть, что между водителем и пешеходом возникла явно конфликтная ситуация из-за того, что оба упорно продолжали движение – пешеход шёл, а водитель – ехал. Но вместо того, чтобы все же пропустить пешехода, водитель специально свернул в сторону мужчины, сбил его с ног и поехал дальше.

Как стало известно, мужчина получил травму и был госпитализирован. Водителя автомобиля «Тойота Целика» сейчас ищет полиция.

Фото: Комитет по транспорту города