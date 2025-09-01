Сбивший пешехода водитель в Улан-Удэ сбежал с места ДТП

Вчера вечером в Улан-Удэ сбили 43-летнего мужчину, а водитель скрылся с места ДТП. Оно произошло в Советском районе города.

- Водитель автомобиля «Тойота Целика» наехал на мужчину в районе дома № 2 по ул. Модогоева. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в БСМП. Водитель место ДТП покинул. В настоящее время ведутся розыскные мероприятия по его установлению и задержанию, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ