В Бурятии бандиты похитили и ограбили военных

Советский райсуд Улан-Удэ по ходатайству следствия продлил срок заключения под стражей в отношении пятерых мужчин и одной женщины. Они обвиняются в похищении людей и разбое.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 9 февраля 2025 года в Северобайкальске. Там несколько бандитов ворвались в квартиру к троим мужчинам. Избив их монтажкой, они стали угрожать пистолетом, требовать деньги, а затем насильно привезли в подсобное помещение одного из кафе. Там они удерживали своих жертв, пока те не отдали им 900 тысяч рублей.Троих фигурантов удалось задержать по горячим следам, остальных поймали позже. Во время обысков у них дома изъяли огнестрельное оружие с боеприпасами, включая пистолет, который использовался во время нападения, а также ручную гранату и холодное оружие.Как сообщили в Советском суде, жертвами бандитов были военнослужащие.«В судебном заседании обвиняемые просили отпустить их под домашний арест. Однако суд, учитывая характер и тяжесть преступлений, в совершении которых предъявлено обвинение, посчитал невозможным удовлетворить их ходатайства и оставил данных граждан под стражей на период следствия», - сообщили в пресс-службе суда.