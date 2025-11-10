Происшествия 10.11.2025 в 11:07

В Бурятии бандиты похитили и ограбили военных

Избитые и запуганные жертвы отдали почти миллион рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бандиты похитили и ограбили военных
Фото: скриншот видео
Советский райсуд Улан-Удэ по ходатайству следствия продлил срок заключения под стражей в отношении пятерых мужчин и одной женщины. Они обвиняются в похищении людей и разбое.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 9 февраля 2025 года в Северобайкальске. Там несколько бандитов ворвались в квартиру к троим мужчинам. Избив их монтажкой, они стали угрожать пистолетом, требовать деньги, а затем насильно привезли в подсобное помещение одного из кафе. Там они удерживали своих жертв, пока те не отдали им 900 тысяч рублей.

Троих фигурантов удалось задержать по горячим следам, остальных поймали позже. Во время обысков у них дома изъяли огнестрельное оружие с боеприпасами, включая пистолет, который использовался во время нападения, а также ручную гранату и холодное оружие. 

Как сообщили в Советском суде, жертвами бандитов были военнослужащие. 

«В судебном заседании обвиняемые просили отпустить их под домашний арест. Однако суд, учитывая характер и тяжесть преступлений, в совершении которых предъявлено обвинение, посчитал невозможным удовлетворить их ходатайства и оставил данных граждан под стражей на период следствия», - сообщили в пресс-службе суда.
Теги
похищение разбой

Все новости

В Бурятии открыли мемориал погибшим бойцам СВО в Горхоне
10.11.2025 в 12:09
В Бурятии сельчанка обокрала пенсионера-соседа
10.11.2025 в 11:56
Приехавший в Бурятию иркутянин побил юношу и девушку
10.11.2025 в 11:38
В Бурятии все районы получили паспорта готовности к отопительному сезону
10.11.2025 в 11:27
В Бурятии бандиты похитили и ограбили военных
10.11.2025 в 11:07
На севере Бурятии сохранится лавиноопасная обстановка
10.11.2025 в 10:57
В Улан-Удэ рабочий обокрал заказчика, чтобы обустроить свой дом
10.11.2025 в 10:48
В Бурятии автомобиль врезался в трубу
10.11.2025 в 10:45
В Улан-Удэ спортивной школе № 16 «Забайкалец» присвоили имя Тайгиба Толбоева
10.11.2025 в 10:32
В Бурятии назначили нового начальника райотдела полиции
10.11.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Приехавший в Бурятию иркутянин побил юношу и девушку
Пьяному мужчине показалось, что они громко разговаривают
10.11.2025 в 11:38
В Бурятии автомобиль врезался в трубу
В аварии пострадали два пассажира иномарки
10.11.2025 в 10:45
Аферисты довели до стресса 87-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ
В итоге запуганная женщина передала курьеру более миллиона рублей
10.11.2025 в 10:07
В Бурятии водитель легковушки скончалась после столкновения с автобусом
Также пострадали два пассажира
10.11.2025 в 09:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru