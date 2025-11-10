Происшествия 10.11.2025 в 11:07
В Бурятии бандиты похитили и ограбили военных
Избитые и запуганные жертвы отдали почти миллион рублей
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ по ходатайству следствия продлил срок заключения под стражей в отношении пятерых мужчин и одной женщины. Они обвиняются в похищении людей и разбое.
Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 9 февраля 2025 года в Северобайкальске. Там несколько бандитов ворвались в квартиру к троим мужчинам. Избив их монтажкой, они стали угрожать пистолетом, требовать деньги, а затем насильно привезли в подсобное помещение одного из кафе. Там они удерживали своих жертв, пока те не отдали им 900 тысяч рублей.
Троих фигурантов удалось задержать по горячим следам, остальных поймали позже. Во время обысков у них дома изъяли огнестрельное оружие с боеприпасами, включая пистолет, который использовался во время нападения, а также ручную гранату и холодное оружие.
Как сообщили в Советском суде, жертвами бандитов были военнослужащие.
«В судебном заседании обвиняемые просили отпустить их под домашний арест. Однако суд, учитывая характер и тяжесть преступлений, в совершении которых предъявлено обвинение, посчитал невозможным удовлетворить их ходатайства и оставил данных граждан под стражей на период следствия», - сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, преступление произошло 9 февраля 2025 года в Северобайкальске. Там несколько бандитов ворвались в квартиру к троим мужчинам. Избив их монтажкой, они стали угрожать пистолетом, требовать деньги, а затем насильно привезли в подсобное помещение одного из кафе. Там они удерживали своих жертв, пока те не отдали им 900 тысяч рублей.
Троих фигурантов удалось задержать по горячим следам, остальных поймали позже. Во время обысков у них дома изъяли огнестрельное оружие с боеприпасами, включая пистолет, который использовался во время нападения, а также ручную гранату и холодное оружие.
Как сообщили в Советском суде, жертвами бандитов были военнослужащие.
«В судебном заседании обвиняемые просили отпустить их под домашний арест. Однако суд, учитывая характер и тяжесть преступлений, в совершении которых предъявлено обвинение, посчитал невозможным удовлетворить их ходатайства и оставил данных граждан под стражей на период следствия», - сообщили в пресс-службе суда.