В Улан-Удэ блогера-иноагента будут судить за оправдание терроризма

Следственный комитет Бурятии сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего журналиста и блогера, которая сейчас скрывается за границей. Женщине заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).Как рассказали в следственном ведомстве, с февраля 2023 года обвиняемая находится за пределами России. В ноябре 2024 года женщину признали иностранным агентом, в связи с чем должна была маркировать свои публикации. Однако блогер игнорировала эти требования, за что ее сначала привлекли к административной ответственности, а затем – уже к уголовной.«Помимо этого, в начале июня 2025 года, после совершения на одном из аэродромов на территории России террористического акта, обвиняемая, находясь в иностранном государстве, разместила на своем публичном канале в мессенджере «Телеграмм» видеозапись украинского новостного канала, пропагандирующую идеи терроризма, а также опубликовала к ней комментарий, оправдывающий данный террористический акт», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили в прокуратуре Бурятии, дело рассмотрит 2-й Восточный окружной военный суд. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.