19.11.2025 в 11:05

Два мошенника украли крупный земельный участок у государства

Однако наказывать строго их не стали
Текст: Иван Иванов
Два мошенника украли крупный земельный участок у государства
Фото: архив «Номер один»
В Иркутской области вынесли приговор 42-летней женщине и 50-летнему мужчине, обвиняемыми в особо крупном мошенничестве.

«Следствием и судом установлено, что двое местных жителей подделали документы, которые использовали как основание для регистрации права собственности на земельный участок площадью 2,6 гектара, расположенный на территории Иркутского района. Путем обмана должностных лиц Управления Росреестра обвиняемые зарегистрировали недвижимость на свою знакомую. В результате преступных действий из государственной собственности был незаконно изъят земельный участок стоимостью более 47 млн рублей», - рассказали в Следственном комитете Иркутской области.

В ходе расследования уголовного дела причиненный ущерб был возмещен в полном объеме, и земельный участок возвращен в государственную собственность.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемых виновными и приговорил к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 540 тысяч рублей.
мошенничество

