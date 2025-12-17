Происшествия 17.12.2025 в 12:52

В Улан-Удэ по делу о гибели людей в «Черемушках» задержана начальница из «Читаэнергосбыта»

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ по факту гибели двух взрослых и одного ребенка в ДНТ «Черемушки» возбуждено уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, его фигурантом стала начальница городского отделения ТП «Энергосбыт Бурятия» АО «Читаэнергосбыт». Ей инкриминируют по ч. 2 ст. 215.1 УК РФ (прекращение подачи электрической энергии, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Женщину уже задержали, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

«Проведенной проверкой установлено, что поставляемая в жилой дом многодетной семьи в СНТ «Черемушки» электроэнергия является единственным способом отопления жилых помещений. Отключение электроэнергии поставило под угрозу жизнь и здоровье проживающих в доме 9 граждан, в том числе 7 детей. В результате попытки отогреть жилье дизельным генератором наступила смерть трех жильцов дома», - рассказали в прокуратуре.

Напомним, трагедия в «Черемушках» произошла 14 декабря. Там от отравления угарным газом погибли сразу три человека: двое взрослых и один ребенок. 

Как рассказывали в Следственном комитете Бурятии, дом, где случилась беда, отапливался с помощью электрокотла. Однако электроснабжение в жилище отключили из-за неоплаченных счетов. Для обогрева помещения родители поставили дизельный генератор, причем его установили в непроветриваемом месте.

Всего в доме вместе с родителями проживали семеро детей, и масштабы трагедии могли бы быть намного больше. Но ранее в тот же день к родителям приехал старший сын. Он уже жил отдельно и забрал из дома шестерых детей к себе. В жилище кроме взрослых остался лишь самый младший ребенок. Вскоре после этого связь с ними прервалась, а около полуночи всех троих обнаружили мертвыми.
