Происшествия 29.12.2025 в 17:39

Удар в лицо фельдшеру обошелся жителю Улан-Удэ в 300 тысяч рублей

На уплату штрафа мужчине дали 10-месячную рассрочку
Текст: Андрей Константинов
Удар в лицо фельдшеру обошелся жителю Улан-Удэ в 300 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении горожанина, который устроил пьяный дебош в скорой и ударил в лицо фельдшера. Происшествие случилось в ночь на 17 октября 2025 года.

Тогда мужчина после употребления спиртного и драки со знакомыми почувствовал недомогание. Супруга вызвала ему скорую. Приехавший фельдшер после осмотра принял решение о госпитализации горожанина.

«По пути в больницу злоумышленник вскочил на ноги, стал ругаться, кричать, пытался выпрыгнуть из машины на ходу. Затем он нанес удар кулаком по лицу фельдшера, который пытался удержать пациента и предотвратить его падение из двигавшейся машины», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.

Агрессивному мужчине инкриминировали ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применение насилия). Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере в размере 300000 рублей с рассрочкой его выплаты на 10 месяцев равными частями - по 30000 рублей ежемесячно.
