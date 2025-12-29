Происшествия 29.12.2025 в 17:39
Удар в лицо фельдшеру обошелся жителю Улан-Удэ в 300 тысяч рублей
На уплату штрафа мужчине дали 10-месячную рассрочку
Текст: Андрей Константинов
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении горожанина, который устроил пьяный дебош в скорой и ударил в лицо фельдшера. Происшествие случилось в ночь на 17 октября 2025 года.
Тогда мужчина после употребления спиртного и драки со знакомыми почувствовал недомогание. Супруга вызвала ему скорую. Приехавший фельдшер после осмотра принял решение о госпитализации горожанина.
«По пути в больницу злоумышленник вскочил на ноги, стал ругаться, кричать, пытался выпрыгнуть из машины на ходу. Затем он нанес удар кулаком по лицу фельдшера, который пытался удержать пациента и предотвратить его падение из двигавшейся машины», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Агрессивному мужчине инкриминировали ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применение насилия). Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере в размере 300000 рублей с рассрочкой его выплаты на 10 месяцев равными частями - по 30000 рублей ежемесячно.
