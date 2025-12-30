Происшествия 30.12.2025 в 10:36

Парень, избивший советника мэра Улан-Удэ, ушел на СВО

Помогавший ему приятель получил условный срок
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Парень, избивший советника мэра Улан-Удэ, ушел на СВО
Фото: pixabay.com
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении молодого человека, который в прошлый новый год принимал участие в избиении советника мэра города. Второй фигурант нападения дожидаться приговора не стал – он заключил контракт и ушел на СВО.

Напомним, резонансное происшествие случилось в ночь на 1 января 2025 года на улице Цыбикова. Там возле одного из домов на чиновника напала группа агрессивных юношей. Пьяные молодые люди жестоко избили советника мэра и скрылись. Пострадавший попал в больницу с серьезными травмами. Среди прочих повреждений у него оказалась сломана нога.

Вскоре злоумышленников задержали. Как выяснилось, в ту ночь они устроили еще одну драку возле компьютерного клуба. Там их жертвой стал подросток. Пока один из агрессоров бил несовершеннолетнего, второй демонстрировал окружающим нож, не давая им помочь потерпевшему.

Первоначально в уголовном деле фигурировали трое нападавших. Один из них непосредственного участия в избиениях не принимал, так что его отпустили на все четыре стороны. Двум другим фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По итогам рассмотрения дела один из нападавших был признан виновным и получил 3 года лишения свободы. Второй парень – наиболее активный участник обоих нападений – дожидаться приговора не стал. Он заключил контракт и отправился в зону СВО.
Теги
избиение

Все новости

«Мама умирала от рака, а ей лечили защемление»
30.12.2025 в 11:50
В Улан-Удэ гаишники не бросили в беде поскользнувшуюся женщину
30.12.2025 в 10:51
Парень, избивший советника мэра Улан-Удэ, ушел на СВО
30.12.2025 в 10:36
Хоровод мошенников прошелся по сбережениям девушки из Бурятии
30.12.2025 в 10:27
«Стиральная доска»: в спортшколе в Бурятии жалуются на состояние лыж и ботинок
30.12.2025 в 10:26
В Улан-Удэ засбоил «Умный транспорт»
30.12.2025 в 09:46
Уроженец Бурятии с дочкой покорили передачу Андрея Малахова
30.12.2025 в 09:35
Алименты и доходы
30.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 декабря 2025 года
30.12.2025 в 07:01
Политические итоги года в Бурятии
30.12.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Удар в лицо фельдшеру обошелся жителю Улан-Удэ в 300 тысяч рублей
На уплату штрафа мужчине дали 10-месячную рассрочку
29.12.2025 в 17:39
В Улан-Удэ гендиректор транспортной компании ответит за ДТП с автобусом
Чтобы не потерять прибыль, он выпустил на линию неисправный автобус
29.12.2025 в 17:16
В Бурятии водитель погиб на месте после столкновения с деревом
Авария произошла возле Кижинги
29.12.2025 в 16:22
Жительница Бурятии убила мужчину одним ударом ножа
Трагедия случилась в селе Хуртага
29.12.2025 в 14:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru