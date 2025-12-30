Происшествия 30.12.2025 в 10:36
Парень, избивший советника мэра Улан-Удэ, ушел на СВО
Помогавший ему приятель получил условный срок
Текст: Андрей Константинов
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении молодого человека, который в прошлый новый год принимал участие в избиении советника мэра города. Второй фигурант нападения дожидаться приговора не стал – он заключил контракт и ушел на СВО.
Напомним, резонансное происшествие случилось в ночь на 1 января 2025 года на улице Цыбикова. Там возле одного из домов на чиновника напала группа агрессивных юношей. Пьяные молодые люди жестоко избили советника мэра и скрылись. Пострадавший попал в больницу с серьезными травмами. Среди прочих повреждений у него оказалась сломана нога.
Вскоре злоумышленников задержали. Как выяснилось, в ту ночь они устроили еще одну драку возле компьютерного клуба. Там их жертвой стал подросток. Пока один из агрессоров бил несовершеннолетнего, второй демонстрировал окружающим нож, не давая им помочь потерпевшему.
Первоначально в уголовном деле фигурировали трое нападавших. Один из них непосредственного участия в избиениях не принимал, так что его отпустили на все четыре стороны. Двум другим фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По итогам рассмотрения дела один из нападавших был признан виновным и получил 3 года лишения свободы. Второй парень – наиболее активный участник обоих нападений – дожидаться приговора не стал. Он заключил контракт и отправился в зону СВО.
