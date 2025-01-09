В Улан-Удэ сообщили подробности избиения чиновника

Следственный комитет Бурятии сообщил подробности резонансного нападения на чиновника, случившегося в первом часу ночи 1 января на улице Цыбикова в Улан-Удэ.Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 1 января трое молодых людей в возрасте 17-18 лет распивали алкоголь, а затем направились в компьютерный клуб. По пути на улице Цыбикова они повстречали незнакомого мужчину, которым оказался чиновник. Двое из парней напали на него и избили кулаками и ногами, причинив чиновнику тяжелые травмы.Затем молодые люди пришли к компьютерному клубу, возле которого вступили в конфликт с подростком. Один из них стал бить юношу, а его приятель в это время демонстрировал окружающим нож, препятствуя возможности вмешаться в драку и оказать помощь потерпевшему.«В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска полиции, злоумышленники были изобличены и задержаны. Следствие ходатайствовало о заключении двух наиболее активных фигурантов под стражу, но судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Третий парень отпущен под подписку о невыезде», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время парням предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Окончательную квалификацию действий фигурантов дадут по окончанию расследования на основании оценки и анализа всех доказательств.