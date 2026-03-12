Происшествия 12.03.2026 в 09:09

В Бурятии экс-чиновницу будут судить за взятку и превышение полномочий

Дело Оксаны Дымбрыловой направлено в суд
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии экс-чиновницу будут судить за взятку и превышение полномочий
Фото: архив администрации Иволгинского района
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Иволгинского района Оксаны Дымбрыловой. Она обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий.

«С мая по август 2025 года обвиняемая получила от представителей двух коммерческих организаций 340 тысяч рублей за создание преимущественных условий в торгах на капремонт автодорог. Контракты были заключены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», их общая стоимость превысила 78 млн рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Также Оксану Дымбрылову обвиняют в том, что в 2023 году она обеспечила принятие и оплату фактически невыполненных работ по контракту на поставку и монтаж оборудования котельной. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 170 тыс. рублей.

Напомним, Оксану Дымбрылову задержали в августе 2025 года. Почти сразу после этого глава Иволгинского района Николай Емонаков уволил ее с занимаемой должности.

Как уточнили в прокуратуре, уголовное дело в отношении экс-чиновницы уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
