Политика и власть 10.07.2024 в 09:07

В Бурятии утвержден новый начальник таможни

Им стал Иван Бурлака, который уже работал в этой должности в статусе «и.о»
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии утвержден новый начальник таможни
С 10 июля 2024 года приказом ФТС России на должность начальника Бурятской таможни назначен подполковник таможенной службы Иван Бурлака. С октября 2023 года он уже фактически возглавлял таможню республики, работая в статусе исполняющего обязанности руководителя.

Иван Бурлака родился 19 сентября 1986 года в городе Советская Гавань Хабаровского края. После окончания в 2008 году Владивостокского филиала Российской таможенной академии начал службу старшим таможенным инспектором в Хабаровской таможне. Позже был назначен на должность заместителя начальника Бикинского таможенного поста, затем – заместителя начальника Приамурского таможенного поста. Затем переведен в Хабаровскую таможню заместителем начальника по экономической деятельности, а в мае 2020 года был назначен первым заместителем начальника Бурятской таможни.

Награжден юбилейной медалью «25 лет ФТС России», медалью за службу в таможенных органах третьей и второй степеней, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», почетной грамотой ФТС России.

Фото: Бурятская таможня
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