В Бурятии утвержден новый начальник таможни

С 10 июля 2024 года приказом ФТС России на должность начальника Бурятской таможни назначен подполковник таможенной службы Иван Бурлака. С октября 2023 года он уже фактически возглавлял таможню республики, работая в статусе исполняющего обязанности руководителя.Иван Бурлака родился 19 сентября 1986 года в городе Советская Гавань Хабаровского края. После окончания в 2008 году Владивостокского филиала Российской таможенной академии начал службу старшим таможенным инспектором в Хабаровской таможне. Позже был назначен на должность заместителя начальника Бикинского таможенного поста, затем – заместителя начальника Приамурского таможенного поста. Затем переведен в Хабаровскую таможню заместителем начальника по экономической деятельности, а в мае 2020 года был назначен первым заместителем начальника Бурятской таможни.Награжден юбилейной медалью «25 лет ФТС России», медалью за службу в таможенных органах третьей и второй степеней, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», почетной грамотой ФТС России.Фото: Бурятская таможня