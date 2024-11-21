Жители поселка Стеклозавод в Улан-Удэ пострадали в результате ремонта теплосетей. Были повреждены участок дороги и придомовая территория по улице Керамическая. Восстановить их после ремонта сетей удалось только после вмешательства прокуратуры.

- В этом году ПАО «ТГК-14» выполнял ремонт тепловых сетей на участке по ул. Керамическая г. Улан-Удэ. В предусмотренный графиком срок работы на данном участке не были завершены, поврежденные в его процессе объекты благоустройства не восстановлены, - сообщили в прокуратуре Советского района.

В связи с этим прокуратура обязала директора филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» завершить все строительно-монтажные работы и привести в надлежащее состояние участки автомобильной дороги и придомовой территории.

К дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица.

Также компания была оштрафована на 30 тыс. рублей за нарушение сроков восстановления элементов благоустройства.

Фото: Номер один