В Бурятии уволенный заместитель министра восстановился на работе и уволился сам

Уволенный с связи с утратой доверия первый заместитель министра сельского хозяйства Бурятии Булат Цыренжапов восстановился на работе через суд. Однако, проработал восстановленный чиновник недолго – уже с завтрашнего дня он вновь покинет свой пост. Но на этот раз с формулировкой «по собственному желанию». Соответствующий указ глава Бурятии подписал 26 февраля.Напомним, Булат Цыренжапов был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в сентябре 2019 года. До этого он работал заместителем руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия.Булата Цыренжапова уволили в ноябре прошлого года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Этому предшествовала проверка прокуратуры, которая выяснила, что высокопоставленный чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы. Однако уволенный заместитель министра с таким решением не согласился, пошел в суд и выиграл его. Как отмечали ранее в правительстве Бурятии, суд принял такое решение, усмотрев в ходе увольнения чиновника «некоторые процедурные нарушения».