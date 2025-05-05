Политика и власть 05.05.2025 в 12:36

В Бурятии заместитель министра 14 лет ждал повышения

Долгожданное событие в итоге случилось, несмотря на уголовное дело
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии заместитель министра 14 лет ждал повышения
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Первый заместитель министра строительства и ЖКК Бурятии Евгений Коркин, занимающий этот пост с 2011 года, наконец, получил повышение. С 6 мая, согласно указу главы Бурятии Алексея Цыденова, он возглавил министерство.

Напомним, пост министра строительства и ЖКХ был вакантен с марта 2023 года, когда в отставку по собственному желанию ушел Николай Рузавин. С тех пор Евгений Коркин фактически возглавлял министерство, работая в статусе «и.о.». Возможно, от этой приставки он мог избавиться и раньше, если бы не уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное МВД Бурятии. Суть претензий к чиновнику заключалась в том, что он нарушил сроки и процедуру предоставления субсидий предприятиям ЖКХ, а также контроль в течение отчетного года. Речь о каком-либо ущербе бюджету при этом не шла.

По итогам рассмотрения дела в суде Евгению Коркину была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Эта мера наказания не лишила его возможности занимать высокие должности.
Теги
назначение

Все новости

Лиса Маня из Бурятии показала инспектору заказника язык
05.05.2025 в 12:57
В Бурятии известный ресторатор стал министром промышленности
05.05.2025 в 12:56
В Бурятии заместитель министра 14 лет ждал повышения
05.05.2025 в 12:36
У приехавшей в Улан-Удэ сельчанки украли на набережной 200 тысяч
05.05.2025 в 11:35
В Бурятии самосвал переехал врезавшегося в него байкера
05.05.2025 в 11:35
Улан-Удэ готов к юбилею Победы
05.05.2025 в 11:13
В Улан-Удэ начали поливать
05.05.2025 в 11:07
Житель Улан-Удэ потерял больше полмиллиона, погнавшись за прибылью
05.05.2025 в 10:46
В честь Дня Победы в Улан-Удэ усилят работу муниципального транспорта
05.05.2025 в 10:29
Алексей Цыденов наградил легендарную «Фронт» Цэгмид медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»
05.05.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
В Бурятии известный ресторатор стал министром промышленности
Денис Гармаев приступит к исполнению обязанностей с 6 мая
05.05.2025 в 12:56
Алексей Цыденов наградил легендарную «Фронт» Цэгмид медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Награждение состоялось в Улан-Баторе на премьерном показе фильма «Фронт Цэгмид – символ дружбы»
05.05.2025 в 10:22
Глава Бурятии прибыл в Монголию

Алексей Цыденов примет участие в двух мероприятиях, посвященных Дню Победы

03.05.2025 в 11:14
Правительство России одобрило законопроект об ограничении высшего образования для россиян
В Госдуме планируют принять закон в финальном чтении уже в августе этого года
30.04.2025 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru