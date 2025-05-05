Политика и власть 05.05.2025 в 12:36
В Бурятии заместитель министра 14 лет ждал повышения
Долгожданное событие в итоге случилось, несмотря на уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
Первый заместитель министра строительства и ЖКК Бурятии Евгений Коркин, занимающий этот пост с 2011 года, наконец, получил повышение. С 6 мая, согласно указу главы Бурятии Алексея Цыденова, он возглавил министерство.
Напомним, пост министра строительства и ЖКХ был вакантен с марта 2023 года, когда в отставку по собственному желанию ушел Николай Рузавин. С тех пор Евгений Коркин фактически возглавлял министерство, работая в статусе «и.о.». Возможно, от этой приставки он мог избавиться и раньше, если бы не уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное МВД Бурятии. Суть претензий к чиновнику заключалась в том, что он нарушил сроки и процедуру предоставления субсидий предприятиям ЖКХ, а также контроль в течение отчетного года. Речь о каком-либо ущербе бюджету при этом не шла.
По итогам рассмотрения дела в суде Евгению Коркину была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Эта мера наказания не лишила его возможности занимать высокие должности.
Напомним, пост министра строительства и ЖКХ был вакантен с марта 2023 года, когда в отставку по собственному желанию ушел Николай Рузавин. С тех пор Евгений Коркин фактически возглавлял министерство, работая в статусе «и.о.». Возможно, от этой приставки он мог избавиться и раньше, если бы не уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное МВД Бурятии. Суть претензий к чиновнику заключалась в том, что он нарушил сроки и процедуру предоставления субсидий предприятиям ЖКХ, а также контроль в течение отчетного года. Речь о каком-либо ущербе бюджету при этом не шла.
По итогам рассмотрения дела в суде Евгению Коркину была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Эта мера наказания не лишила его возможности занимать высокие должности.
Тегиназначение