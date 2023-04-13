Политика и власть 13.04.2023 в 11:13
Алексей Цыденов об отставке министра строительства: «Претензий к его работе нет»
Несмотря на отставку, Николай Рузавин «остается в команде»
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии в ходе интервью региональным телеканалам прокомментировал уход Николая Рузавина с поста министра строительства и модернизации ЖКК.
- У нас на строительный блок огромная нагрузка. Все видят, какой в последние годы объем строительства, а люди работают одни и те же. То есть нагрузка растет, объемы реализации растут, и здесь есть просто физический износ и усталость. Претензий к работе Николая Юрьевича нет. Он далеко не ушел, он остается в команде, он будет возглавлять экспертизу, в том числе экспертизу сметной стоимости, технических решений по проектно-сметной документации. Мы движемся вперед всей командой, - отметил Алексей Цыденов.
Напомним, Николай Рузавин возглавлял министерство строительства и модернизации ЖКК Бурятии более 7 лет, с 2015 года, и сложил полномочия 30 марта 2023 года.
Фото: «Номер один»
- У нас на строительный блок огромная нагрузка. Все видят, какой в последние годы объем строительства, а люди работают одни и те же. То есть нагрузка растет, объемы реализации растут, и здесь есть просто физический износ и усталость. Претензий к работе Николая Юрьевича нет. Он далеко не ушел, он остается в команде, он будет возглавлять экспертизу, в том числе экспертизу сметной стоимости, технических решений по проектно-сметной документации. Мы движемся вперед всей командой, - отметил Алексей Цыденов.
Напомним, Николай Рузавин возглавлял министерство строительства и модернизации ЖКК Бурятии более 7 лет, с 2015 года, и сложил полномочия 30 марта 2023 года.
Фото: «Номер один»
Тегиотставка