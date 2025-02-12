В Бурятии заместителя министра судили за превышение полномочий

В Бурятии завершились судебные разбирательства по уголовному делу в отношении первого заместителя министра строительства и ЖКХ Евгения Коркина. Чиновник обвинялся в пяти эпизодах превышения полномочий.Дело возбудило и расследовало МВД Бурятии. Суть претензий к чиновнику заключалась в том, что он нарушил сроки и процедуру предоставления субсидий предприятиям ЖКХ, а также контроль в течение отчетного года. Речь о каком-либо ущербе бюджету при этом не шла.По итогам рассмотрения дела Евгению Коркину была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Эта мера наказания не лишает его возможности занимать высокую должность – он по-прежнему является первым заместителем министра, и даже пока временно исполняет функцию главы министерства.