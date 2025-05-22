В Бурятии заместителя министра подвели юани

К финальной стадии подошла история с карьерным падением первого замминистра сельского хозяйства Бурятии Булата Цыренжапова. Сначала его пытались уволить в связи с утратой доверия. Но чиновник обратился в суд, и первая инстанция постановила, что доверия он все же достоин. После чего господин Цыренжапов гордо вернулся в министерство, чтобы столь же гордо его покинуть - уже по собственному желанию. Так сказать, на своих условиях. Но эпично хлопнуть дверью не получилось: Верховный суд рассмотрел это дело еще раз и принял совершенно другое решение по поводу карьеры замминистра.Булат Цыренжапов ворвался в правительственные коридоры в сентябре 2019 года - именно тогда его назначили первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.«Назначить Цыренжапова Булата Цыденовича на должность государственной гражданской службы Республики Бурятия первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия - председателя Комитета по производству и переработке сельскохозяйственной продукции с 9 сентября 2019 года с испытательным сроком шесть месяцев и заключить с ним служебный контракт», - говорилось в постановлении правительства Бурятии.Эта вакансия образовалась в начале апреля того же года, когда этот пост покинул проработавший на нем три года Петр Брыков. Конкурс на должность объявили в июне. К концу июля его результаты должны были быть уже известны, однако решение затягивалось, без комментариев причин такой ситуации.В начале августа кое-что прояснил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев: «В кулуарах праздника «День поля-2019» разговорился с одним старым знакомым, он рассказал про конкурс на замещение вакантной должности первого замминистра сельского хозяйства, - писал он в одной из социальных сетей. - Сказал, что было даже не по себе, когда почти из двух десятков претендентов, начиная от замглавы по экономике одного из районов до сотрудников республиканских структур, не было ни одного руководителя сельхозпредприятия, имеющего опыт практической работы. Как можно начитавшись умных книжек, пытаться идти на эту должность».По словам Намжила Мардваева, другой авторитетный руководитель сельхозпредприятия сказал ему: «Ни один нормальный человек туда не пойдет после этих предшественников, быть козлом отпущения никому не хочется». «Прозвучало как приговор, и возразить им было трудно».К слову, в числе главных требований к кандидату на пост первого заместителя министра было высшее образование, а также не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности. Также от соискателей вакансии требовалось знание ряда законов РФ и Бурятии, умение мыслить системно, планировать и рационально использовать рабочее время, работать в стрессовых условиях, вести деловые переговоры и соблюдать этику делового общения.И вот, проработав на этой должности до конца 2024 года, Булат Цыренжапов внезапно теряет доверие. Как сообщили в республиканской прокуратуре, чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы. После выявления данного факта прокуратура внесла главе Бурятии представление.«По итогам проведенной служебной проверки к данному должностному лицу применена мера юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия», - сообщали в надзорном ведомстве.Уже к концу января, когда все структуры ожили после новогодних каникул, выяснилось, что Булат Цыренжапов пытается восстановиться на работе через суд. Он на тот момент уже выиграл иск в первой инстанции.«Правительство ожидает изготовления полного текста судебного решения, после чего будет принято решение о его обжаловании в установленном порядке в Верховном суде Бурятии. По предварительной оценке, суд принял решение, усмотрев некоторые процедурные нарушения», - комментировал ситуацию зампред правительства по взаимодействию с правоохранительными органами Вячеслав Сухоруков.А пока правительственные юристы готовились к борьбе, Булат Цыренжапов вернулся в свое кресло. Однако проработал восстановленный чиновник недолго, и спустя непродолжительное время он был снова уволен. Но на этот раз с формулировкой «по собственному желанию». Соответствующий указ глава Бурятии подписал 26 февраля.Казалось бы, вот она история о том, как чиновник восстановил справедливость, напоследок хлопнув дверью. Но не тут-то было.В правительстве сдержали слово. Юристы отправились в суд доказывать, что господин Цыренжапов все-таки должен освободить кресло не добровольно, а принудительно. Пока шло разбирательство, всплыли интересные подробности увольнения чиновника.Оказалось, что дело в нарушении запрета на предпринимательскую деятельность. Якобы замминистра вместе с сыном что-то мутил со счетами в юанях на территории Китая.«В августе 2023 года он открыл два счета и получил две карты на свое имя для сына Цыренжапова З. Б., который, находясь в КНР, с целью заработка производил денежные операции покупки юаней по двум картам, принадлежащим Цыренжапову Б. Ц. Однако истцу не было известно об операциях, проводимых сыном, полученный доход его сын Цыренжапов З. Б. использовал в личных целях на территории КНР. Нарушения же, связанные с подачей недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении истца и членов его семьи, по его мнению, не могут являться основанием для увольнения в связи с утратой доверия», - описывает суд позицию уволенного чиновника.В апелляционной жалобе юрист от правительства настаивала на том, что отмена постановления правительства об утрате доверия незаконна. И Верховный суд услышал.«Решение Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 24 января 2025 года отменить. Принять по делу новое решение. Исковые требования Цыренжапова Булата Цыденовича оставить без удовлетворения».Впрочем, как именно убежать с тонущего корабля - неважно. Важно его вовремя покинуть. Напомним, что в конце прошлого года оперативники УЭБиПК МВД Бурятии задержали министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. Высокопоставленного чиновника обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности. В квартире министра прошли обыски.«По версии следствия, летом 2022 года Дареев дал указание своему подчиненному о получении от двух сельхозпроизводителей денежных средств для нужд возглавляемого им министерства. Свое требование он обосновал ранее оказанной поддержкой данных предприятий. Подчиненный сотрудник во исполнение указания получил от представителей данных предприятий денежные средства, которые в последующем израсходованы на личные нужды Дареева и нужды возглавляемого им министерства», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.Ранее глава Бурятии уже обозначил свою позицию по ситуации в министерстве.«По минсельхозу некрасивая ситуация, позорная. По-другому не скажешь. Идет работа правоохранительных органов. У меня есть информация, но не все могу публично сказать. А в целом идет системная замена кадров в минсельхозе, вы сами видите. Надеюсь, что порядок будет», - сказал Алексей Цыденов на встрече со СМИ в начале декабря прошлого года.В общем, чистка рядов в правительстве продолжается. И, судя по настрою на площади Советов, она будет бескомпромиссной.