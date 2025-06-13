Политика и власть 13.06.2025 в 16:15

Премьер-министром Монголии стал выпускник БГУ

Новый глава кабинета министров Гомбожавын Занданшатар ранее обучался в Байкальском госуниверситете

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Текст: Иван Иванов
Премьер-министром Монголии стал выпускник БГУ

Большинство депутатов Великого государственного хурала (парламента) Монголии проголосовали за назначение 34-м премьер-министром страны экс-спикера, выпускника Иркутского института народного хозяйства Гомбожавын Занданшатара. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на парламентскую пресс-службу.

«Из 117 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании, 108 поддержали предложение президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха назначить руководителя его администрации Гомбожавын Занданшатара новым премьер-министром страны. В прошлом созыве хурала он был его председателем, высшее образование получил в России. Ему задали вопросы и получили ответы 68 депутатов», - привел данные после голосования пресс-центр парламента.

По его информации, парламентарии обсудили повышение уровня жизни граждан, поскольку уровень бедности в Монголии составлял по данным за 2022-2023 годы 29%, то есть 920 тыс. из 3,5 млн населения живут за чертой бедности с доходом менее 420 тыс. тугриков (около $116). Также обсуждалась возможность внести поправки в государственный бюджет из-за сокращения его доходов по причине снижения цен на природное сырье.

«Причины невозможности сократить бедность - экономическая нестабильность, рост цен и негативные внешние и внутренние факторы. Поэтому мы осуществим структурные экономические изменения, ограничив государственное вмешательство и поддержав частный сектор. Проведем реформы налогов, снизив их бремя для граждан и поддержим средний класс за счет повышения налогов на предметы роскоши», - пообещал новый глава кабинета министров. О новом главе кабинета министров известно, что в начале 90-х ор окончил Иркутский институт народного хозяйства, который позже был переименован в Байкальский государственный университет (БГУ).

Фото: montsame.mn

 

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