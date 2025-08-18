Бурятия вошла в топ регионов по качеству реализации мастер-планов

Бурятия вошла в топ-3 регионов-лидеров рейтинга по реализации мастер-планов. Об этом 15 августа сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана под председательством президента России.– Вы поручали составлять рейтинг регионов по качеству реализации мастер-планов. Он автоматически формируется в системе на основании качества планирования, бюджетирования, контрактации, кассового исполнения и своевременности исполнения мероприятий. На сегодня топ-3 регионов-лидеров рейтинга - это Сахалинская область, Бурятия и Магаданская область, – доложил президенту Алексей Чекунков.Говоря о «системе», глава Минвостокразвития имел в виду цифровую систему, специально созданную Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики для управления работой по реализации мастер-планов.– Система позволяет управлять проектами на всём жизненном цикле: от планирования строительства до ввода в эксплуатацию. Мы в режиме реального времени видим статус всех мероприятий по всем мастер-планам и статус работы всех ФОИВов, в том числе по выделению средств, – сказал Алексей Чекунков.Напомним, в марте 2023 года президент России Владимир Путин в Улан-Удэ провел совещание по развитию дальневосточных городов и поддержал основные мероприятия мастер-плана столицы Бурятии. В июле 2023 года правительством России по прямому поручению президента был утвержден Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации. Мастер-план в настоящее время активно реализуется и включает порядка 30 инфраструктурных мероприятий в сферах образования, спорта, здравоохранения, культуры, коммунальной и городской среды, транспорта и промышленности.