Главе Бурятии вручили благодарность от президента России

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в период 2021-2025 годов направлено 12,85 млрд рублей. Отремонтировано порядка 180 км сетей, построено и реконструировано 27 объектов водоснабжения.





9 апреля во Владивостоке во время ежегодного Совета округа полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вручил главе Бурятии Алексею Цыденову благодарность от президента России за вклад в развитие жилищного строительства.«За пять лет, в период 2021-2025 годов, в республике введено 2138,9 тыс. кв. м жилья, из них 581,8 тыс. кв. м – в многоэтажных домах. Также за пять лет в республике построено 103 социальных объекта: 26 школ, 26 детских садов, 12 объектов здравоохранения, 26 спортивных сооружений, 10 объектов культуры, а также пансионат для пожилых граждан и инвалидов. Благодаря этому сегодня в Бурятии полностью закрыт вопрос с обеспеченностью местами в детских садах, ликвидирована третья смена в школах, созданы комфортные условия для получения качественной медицинской помощи, занятий спортом и для культурного досуга населения», - отметили в пресс-службе правительства РБ.«Бурятия по итогам 2025 года – в числе регионов-лидеров по ключевым направлениям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в Бурятии появилось 168 новых комфортных мест для отдыха – благоустроено 85 общественных пространств и 83 двора. Семь республиканских проектов выиграли во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, и в 2026 году Бурятия получит 570 млн рублей. Будут благоустроены общественные пространства в Кяхте, Курумкане, Закаменске, Мухоршибири, Кырене, Иволгинске и Гусиноозерске. За пять лет, в период 2021-2025 годов, в республике благоустроено 933 территории, включая 471 двор и 462 общественных пространства», - рассказали в пресс-службе правительства.На 2026-2028 годы запланировано строительство 16 социальных объектов. Продолжится реализация мастер-планов городов Улан-Удэ и Северобайкальск, поддержанных президентом России Владимиром Путиным.Фото: пресс-служба правительства РБ