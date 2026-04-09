Политика и власть 09.04.2026 в 15:23

Главе Бурятии вручили благодарность от президента России

Алексей Цыденов отмечен за вклад в развитие жилищного строительства
Текст: Андрей Константинов
9 апреля во Владивостоке во время ежегодного Совета округа полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вручил главе Бурятии Алексею Цыденову благодарность от президента России за вклад в развитие жилищного строительства.

«За пять лет, в период 2021-2025 годов, в республике введено 2138,9 тыс. кв. м жилья, из них 581,8 тыс. кв. м – в многоэтажных домах. Также за пять лет в республике построено 103 социальных объекта: 26 школ, 26 детских садов, 12 объектов здравоохранения, 26 спортивных сооружений, 10 объектов культуры, а также пансионат для пожилых граждан и инвалидов. Благодаря этому сегодня в Бурятии полностью закрыт вопрос с обеспеченностью местами в детских садах, ликвидирована третья смена в школах, созданы комфортные условия для получения качественной медицинской помощи, занятий спортом и для культурного досуга населения», - отметили в пресс-службе правительства РБ.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в период 2021-2025 годов направлено 12,85 млрд рублей. Отремонтировано порядка 180 км сетей, построено и реконструировано 27 объектов водоснабжения.


«Бурятия по итогам 2025 года – в числе регионов-лидеров по ключевым направлениям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году в Бурятии появилось 168 новых комфортных мест для отдыха – благоустроено 85 общественных пространств и 83 двора. Семь республиканских проектов выиграли во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, и в 2026 году Бурятия получит 570 млн рублей. Будут благоустроены общественные пространства в Кяхте, Курумкане, Закаменске, Мухоршибири, Кырене, Иволгинске и Гусиноозерске. За пять лет, в период 2021-2025 годов, в республике благоустроено 933 территории, включая 471 двор и 462 общественных пространства», - рассказали в пресс-службе правительства.

На 2026-2028 годы запланировано строительство 16 социальных объектов. Продолжится реализация мастер-планов городов Улан-Удэ и Северобайкальск, поддержанных президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба правительства РБ
Все новости

В нацпарке в Бурятии установят 50 шлагбаумов и 62 аншлага
09.04.2026 в 15:37
Главе Бурятии вручили благодарность от президента России
09.04.2026 в 15:23
В Улан-Удэ собака несколько дней просидела на крыше «Спутника»
09.04.2026 в 15:13
Улан-удэнцу дали 11 лет строгача за убийство и незаконное ружье
09.04.2026 в 14:53
Улан-удэнец вымогал с бывшей девушки 200 тысяч за интимные фото
09.04.2026 в 14:38
«Била за разбитую кружку и мусор»
09.04.2026 в 14:37
В Улан-Удэ 10-летний мальчик угодил под колеса иномарки
09.04.2026 в 14:35
Бизнесвумен из Бурятии пришлось раскошелиться на «Кошечек собачек»
09.04.2026 в 14:27
Дефицит бюджета в два раза вырос в первом квартале 2026 года
09.04.2026 в 14:25
Гигантский комбинат по переработке отходов откроют под Иркутском
09.04.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Эксперты подготовили более пятисот предложений на стратегический форум «Бурятия сегодня. Бурятия завтра»
В обсуждении будущего республики приняли участие около 1800 человек
08.04.2026 в 09:55
Скорая помощь в Улан-Удэ не доехала до больного
Машина столкнулась с иномаркой
07.04.2026 в 10:31
«Новые люди» стали самой популярной оппозиционной партией страны и объявили набор кандидатов от народа
Партия принимает заявки от жителей Бурятии, которые хотят изменить свой регион и всю страну
07.04.2026 в 09:44
«Сила Бурятии в единстве»: В Октябрьском районе построено беспрецедентное количество соцобъектов
Итоги развития района подвели общественники, депутаты и члены «Единой России»
06.04.2026 в 09:46
