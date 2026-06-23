Политика и власть 23.06.2026 в 10:06

В Бурятии обновилось руководство ООО «ЭкоАльянс»

И.о. директора стала член регионального штаба ОНФ Юлия Сухарева
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Текст: Карина Перова
В Бурятии обновилось руководство ООО «ЭкоАльянс»
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии региональный оператор «ЭкоАльянс» обновил руководство. Как сообщили в компании, собрание учредителей назначило исполняющим обязанности директора члена регионального штаба ОНФ Юлию Сухареву. Она будет трудиться на этой должности в течение двух месяцев.

В качестве заместителей руководителя «ЭкоАльянса» назначили Игоря Алексеева и Дмитрия Сигачева.

Юлия Сухарева свою трудовую деятельность в сфере ТКО она начала в 2015 году с работы в компании, обслуживающей полигон ТБО в Селенгинском районе, где занимала должность заместителя директора. С 2019 по 2021 год курировала вывоз ТКО в районах республики, работая уже в штате регионального оператора «ЭкоАльянс». До настоящего времени трудилась заместителем директора одной из подрядных организаций регионального оператора, отвечая за ключевые вопросы и взаимодействие с органами местного самоуправления. Кроме того, Юлия Сухарева является членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. Более 14 лет в качестве эксперта по вопросам экологии она отстаивает права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Основатель компании «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев возвращается к управлению в статусе заместителя директора по аналитике. Он трудится в сфере ЖКХ и вывоза отходов с 2002 года. После ухода с поста директора ООО «ЭкоАльянс» он продолжил работу в Иркутской области в статусе гендиректора компании в сфере ТКО и транспорта.

Заместителем директора по сбыту назначен Дмитрий Сигачев — депутат двух созывов (V и VI) Улан-Удэнского горсовета по 12-му округу. Имеет как техническое, так и высшее экономическое образование. Офицер запаса Федеральной службы охраны (ФСО). Будучи депутатом, представлял интересы жителей поселков Сокол, Аэропорт, Исток и Солдатский. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в крупных предприятиях. Длительное время работал директором по производству в ОАО «Молоко Бурятии».

Напомним, прежний директор компании Дмитрий Дружинин покинул свой пост в начале мая.

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