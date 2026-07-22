Политика и власть 22.07.2026 в 13:54

Глава Бурятии нашел замену Михаилу Харитонову

Главным по межнациональным отношениям в республике стал Антон Питиков
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии нашел замену Михаилу Харитонову
Фото: архив «Номер один»
Алексей Цыденов подписал указ о назначении Антона Питикова председателем Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации главы и правительства РБ. Согласно документу, новому чиновнику дали 6-месячный испытательный срок.

Напомним, с 2009 года Комитет по межнациональным отношениям возглавлял Михаил Харитонов. В апреле этого года чиновника повысили – он занял пост первого заместителя руководителя Администрации главы и правительства РБ.

Как сообщает «МК в Бурятии», Антон Питиков начинал карьеру с должности консультанта в комитете, который сейчас возглавил. Также являлся ответственным секретарём Комиссии по делам казачества при правительстве республики, возглавлял первичную профсоюзную организацию Администрации главы и правительства РБ, был секретарём Совета старейшин при главе республики. Последнее место работы - советник руководителя Администрации главы и правительства РБ.
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