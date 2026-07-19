В Госдуме вновь поднимают вопрос о защите медиков

В Госдуме вернулись к вопросу о повышенной правовой защите медработников – поводом стал инцидент в Улан‑Удэ.

После резонансного нападения на врача в поликлинике № 1 в Комитете Госдумы по охране здоровья вновь активизировалась дискуссия об ужесточении ответственности за насилие в отношении медиков и фельдшеров. Депутаты рассматривают вариант установить для таких преступлений наказание, аналогичное тому, что предусмотрено за нападение на сотрудников полиции.

Как подчеркнул глава комитета Сергей Леонов, медработники нуждаются в дополнительных гарантиях правовой защиты – их труд связан с высоким уровнем стресса и нередко сопряжён с риском для личной безопасности.

Инцидент, всколыхнувший общественное внимание, произошёл 10 июля. По данным следствия, мужчина требовал от врача срочно выдать его супруге направление на операцию. В ходе конфликта он заблокировал выход из кабинета, удерживал медработницу, применял к ней физическую силу и нанёс телесные повреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а обвиняемому на период расследования запрещено появляться в поликлинике по любым вопросам, кроме связанных с собственным здоровьем.