Общество 19.07.2026 в 13:28

В Госдуме вновь поднимают вопрос о защите медиков

Депутаты предлагают приравнять наказание за насилие над медработниками к ответственности за нападение на полицейских
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Текст: Макар Захаров
В Госдуме вновь поднимают вопрос о защите медиков
Фото «Номер один»

В Госдуме вернулись к вопросу о повышенной правовой защите медработников – поводом стал инцидент в Улан‑Удэ.

После резонансного нападения на врача в поликлинике № 1 в Комитете Госдумы по охране здоровья вновь активизировалась дискуссия об ужесточении ответственности за насилие в отношении медиков и фельдшеров. Депутаты рассматривают вариант установить для таких преступлений наказание, аналогичное тому, что предусмотрено за нападение на сотрудников полиции.

Как подчеркнул глава комитета Сергей Леонов, медработники нуждаются в дополнительных гарантиях правовой защиты – их труд связан с высоким уровнем стресса и нередко сопряжён с риском для личной безопасности.

Инцидент, всколыхнувший общественное внимание, произошёл 10 июля. По данным следствия, мужчина требовал от врача срочно выдать его супруге направление на операцию. В ходе конфликта он заблокировал выход из кабинета, удерживал медработницу, применял к ней физическую силу и нанёс телесные повреждения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а обвиняемому на период расследования запрещено появляться в поликлинике по любым вопросам, кроме связанных с собственным здоровьем.

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