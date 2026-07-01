Зампред правительства России провел совещание в Улан-Удэ

- Оба проекта имеют высокую социальную значимость. От их полноценной работы во многом зависит качество жизни более полумиллиона жителей региона. Кроме того, качество сточных вод, конечно же, отражается на состоянии озера Байкал и его экосистеме. Поэтому мы все заинтересованы в скорейшей реализации данных проектов, - сказал Дмитрий Патрушев.





Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и члены правительства Бурятии в свою очередь, работали на площадке строительства очистных сооружений в Северобайкальске.





Вчера Бурятию с рабочим визитом посетил зампред правительства России Дмитрий Патрушев. В столице республики он провел совещание по вопросам реконструкции очистных сооружений на территории региона. В нем приняли участие министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, посетивший объект в Северобайкальске, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, глава Бурятия и руководство ФАУ «РосКапСтрой».Как отметил глава Бурятии, совместная работа федеральных и республиканских властей направлена на завершение строительства объекта.- От очистных сооружений в Улан-Удэ и Северобайкальске зависит качество жизни людей и экологическая безопасность Байкала. Сегодня вместе с Дмитрием Николаевичем Патрушевым, Александром Александровичем Козловым и Юрием Сергеевичем Гордеевым подробно рассмотрели ситуацию по каждому объекту. Есть проблемные вопросы, но главное — есть понимание, в каком направлении идти, какие решения необходимо принять, чтобы прийти к результату. Задача одна: довести оба объекта до завершения строительства и начала полноценной работы, - сообщил Алексей Цыденов.Как прокомментировал по итогам совещания мэр Северобайкальска Олег Котов, ситуация была разобрана детально, намечены мероприятия по ускорению производства работ.- Сейчас проект находится в экспертизе. К 15 июля планируется ее завершить, определиться с работами этого сезона и стоимостью. Также определимся с изменениями в проекте. После 15 июля будет разработан план, по которому будем работать. В 2027 году все здания, сооружения, которые у нас запроектированы в рамках реконструкции, должны быть сделаны. В 2028 году - выход на параметры очистных сооружений, которые были предусмотрены по техническому заданию, - сообщил Олег Котов.По итогам ВКС вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минприроды и Минстрою России оперативно проработать решение всех проблемных вопросов по реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ и Северобайкальске, чтобы нарастить темпы работ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии