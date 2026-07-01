Политика и власть 01.07.2026 в 11:26

Зампред правительства России оценил потенциал БГСХА

Вуз представил вице-премьеру перспективные идеи и разработки
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Текст: Андрей Константинов
Зампред правительства России оценил потенциал БГСХА
Вчера в ходе рабочей поездки в Бурятию зампред правительства России Дмитрий Патрушев и глава республики Алексей Цыденов посетили Бурятскую государственную сельхозакадемию. Ректор вуза Бэликто Цыбиков рассказал о текущей деятельности учреждения и научных проектах.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, вице-премьеру представили научные разработки, которые реализует академия. Три основных направления – лекарственное растениеводство, использование беспилотных авиационных систем в сельском и лесном хозяйствах, а также новый проект – развитие мясного табунного коневодства.

Дмитрий Патрушев посетил лабораторию глубокой переработки лекарственного растительного сырья, где создаются чайные напитки, сиропы и бальзамы. Там он ознакомился с продукцией, в производстве которой активно участвуют студенты академии.


В БГСХА функционирует уникальная библиотека, являющаяся старейшей среди аграрных вузов в России. Кроме бумажных носителей, академия широко использует более 4 миллионов единиц электронной литературы, а также занимается на этой базе научными проектами. Вице-премьеру презентовали современные библиотечные технологии, в том числе платформу «Цифровой гербарий лекарственных растений Забайкалья», созданную в рамках программы «Приоритет – 2030». Этот уникальный проект не имеет аналогов в России. С ним академия выходит на федеральный уровень и теперь совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений масштабирует опыт на всю страну.

Бэликто Цыбиков отметил, что под кураторством академии находится 21 агрокласс. Зампред правительства РФ подчеркнул важность этой работы:

«Мы совместно с «Единой Россией» развиваем агроклассы, их должно становиться больше. И дети должны на этапе еще школьного образования получать профессиональные навыки в области сельского хозяйства. Сфера интересная, полезная. Должно быть понимание, что тут можно себя реализовать в лучшем виде. При этом не уезжая куда-то, а быть полезным там, где родился и живешь. Будем этим заниматься», - сообщил Дмитрий Патрушев.

Также он осмотрел выставку разработок и технологических продуктов БГСХА и оценил деятельность лаборатории микроклонального размножения растений. Здесь проводятся научные исследования картофеля отечественных сортов и технологии получения безвирусного посадочного материала. В этом году пробирочные растения и мини-клубни картофеля были высажены в теплице для получения первого полевого поколения. В результате в текущем году академия уже получит урожай.


Далее вице-премьер ознакомился с проектами вуза в области цифровизации и внедрения беспилотных технологий. Сейчас в вузе создаются датасеты для автоматического распознавания культурных растений, сорняков, болезней и вредителей в разные фазы роста развития яровой пшеницы и белокочанной капусты. Здесь сформирована технологическая цепочка полного цикла: от получения данных с использованием беспилотных авиационных систем до их обработки, разметки, обучения моделей искусственного интеллекта и последующего внедрения разработанных решений в цифровую платформу «Агрика». Точность мониторинга составит более 90%.

В части лесного хозяйства в вузе создается программно-аналитический комплекс «ЛесСкаут» для автоматизированного определения породного состава и оценки санитарного состояния лесных насаждений на основе мульти и гиперспектральных технологий.

Фото: пресс-служба правительства РБ
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БГСХА Патрушев

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