Глава Бурятии отправил правительство в отставку

Алексей Цыденов решил повысить эффективность работы кабинета министров





Как стало известно «Номер один», глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение отправить республиканское правительство в отставку в полном составе.

- Соответствующий указ уже подписан, в ближайшее время он будет опубликован, - сообщил нашему изданию информированный источник.По данным источника, часть высокопоставленных чиновников «старого» правительства сохранит свои посты в новом кабинете министров. Однако фамилии этих «счастливчиков» пока неизвестны.По неофициальной информации, причиной данного решения является желание Алексея Цыденова повысить эффективность по отдельным направлениям работы правительства.Фото: пресс-служба правительства Бурятии