В России впервые запущена масштабная ревизия лицензий на недропользование

Специальная программа в автоматическом режиме проверяет огромный массив данных и выдает результат







Выполнение условий лицензионных соглашений на право пользования твердыми полезными ископаемыми проверяют у недропользователей Дальнего Востока и Арктической зоны. Мониторинг продлится до 7 июля. После проверку лицензий начнут в масштабах всей страны, сообщает минприроды РФ.



«Мы часто слышим про «спящие лицензии», видим, что определенные недропользователи не выполняют свои обязательства. Но, как оказалось, проверить комплексно все лицензии было невозможно. Точнее это делалось вручную, по заявке. Сейчас разработали специальный программный продукт, который в автоматическом режиме будет проверять огромный массив данных и выдавать результат. После этого на комиссии будем принимать решения: вплоть до лишения недропользователя лицензии. Систему мы тестировали по лицензиям, выданным на месторождения Дальнего Востока и Арктики», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



Ревизия началась с лицензионных соглашений на твердые полезные ископаемые, которые выданы на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. На сегодняшний день проанализировано 4507 лицензий, из которых выявлено 946 с нарушениями условий пользования недрами: 43 выданы в Арктике, 903 - на Дальнем Востоке. Комиссия Роснедр уже приняла решения по 811 лицензиям, по остальным решения будут приняты в ближайшее время.



Итак, на основе решения комиссий прекращено право пользования недрами по 16 лицензиям (все выданы на Дальнем Востоке), по 6 лицензиям право пользования приостановлено (все выданы на Дальнем Востоке). Еще 717 лицензиатам (690 на Дальнем Востоке, 27 в Арктике) выданы уведомления о допущенных нарушениях условий пользования недрами и возможном досрочном прекращении в случае их неустранения. По 72 лицензиям, в процессе подготовки материалов, пользователи устранили нарушения, информация принята к сведению (16 в Арктике, 56 на Дальнем Востоке).



Всего на Дальнем Востоке выдано 5942 лицензии на право пользования твердыми полезными ископаемыми, в Арктике - 748. А в целом по стране таких лицензий - 9379.



Отметим, что по действующему законодательству выдача пользователю недр уведомления осуществляется только на основании решений принимаемых лицензионными комиссиями Роснедр и его территориальных органов. А с января 2022 года это станет возможным исключительно после решения специально созданной комиссии (редакция последних изменений в федеральный закон «О недрах»).



Фото: mnr.gov.ru

