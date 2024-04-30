Общество 30.04.2024 в 09:19

В Бурятии клещи покусали уже 126 человек

Маленькие вредители переносят энцефалит и боррелиоз
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Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии клещи покусали уже 126 человек

В Роспотребнадзоре Бурятии сообщили, что на сегодняшний день в медицинские организации с укусами клещей обратилось 126 человек. Укусы зафиксированы в 18 районах республики и окрестностях Улан-Удэ.

Центр гигиены и эпидемиологии республики провел акарицидные обработки на площади 387 гектар. Это территории мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций, уточнили в Роспотребнадзоре РБ. 

Также в Бурятии продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. По состоянию на 30 апреля 2024 года привито более 48 тысяч человек, в т.ч. более 25 тысяч детей. 

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую больницу.

В районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ. 

В Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а). 

Фото: pixabay.com

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