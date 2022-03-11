Как уже сообщал «Номер один», 10 марта в улусе Хонхолой Бичурского района простились с командиром роты Цыбикжапом Бадмаевым, который получил смертельные ранения в ходе спецоперации на Украине. Проводить героя в последний путь со всеми военными почестями пришли родные, близкие, друзья детства и сослуживцы.Первый заместитель военного комиссара Бурятии, полковник Игорь Кибальник сказал, что Цыбикжап Бадмаев вошел в плеяду наших земляков, героический защищавших Советский Союз, Российскую Федерацию и своим героическим поступком он спас свою роту – это не много не мало более 100 человек.- Он подтвердил, что русское войско всегда стоит на защите добра, мира. Это был бы достойный командир полка, бригады, может быть он служил бы и в вышестоящих штабах. Задатки все такие были. Это дала ему семья, бурятская земля и район. Мы скорбим, мы помним. Мы знаем, что его жизнью сохранены жизни тысячи людей. Цыбикжап, спи спокойно, - сказал Игорь Кибальник.Классный руководитель Цыбикжапа Бадмаева Соелма Гармаева рассказала, что его мысли и дела были направлены всегда на то, чтобы служить Родине.- Хочу сказать, что Цыбикжап всегда был очень серьёзным мальчиком, он всегда стремился стать военным. Очень был ответственный, честный. Трудно сейчас о нём говорить. Я думаю, что Цыбикжап по-другому не мог поступить, потому что у него характер был всегда такой - встать на защиту своих друзей. Всегда он шёл впереди, был лучше всех. Он всегда участвовал в военно-спортивной игре Зарница, состоял в военно-патриотическом клубе «Тамир», который есть у нас в школе. На всероссийском конкурсе он со своей командой занял девятое место среди множества команд. Он целенаправленно шёл, он именно хотел стать профессиональным военным. Он такой отзывчивый, самый хороший мальчик. Пусть земля ему будет пухом! Просто невыразимо больно, обидно за то, что молодые парни у нас должны вот так гибнуть. С другой стороны, кто-то должен защищать Родину, ее интересы. Цыбикжап обеспечил нам мирное небо над головой, - сказала педагог.Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской выразил соболезнования родным и близким погибшего.- Сегодня мы все скорбим вместе с вами. Скорбит село, район, вся республика, скорбит страна. Провожаем в последний путь настоящего героя, профессионального военного. Цыбикжап прожил короткую, но яркую жизнь. Он отдал, защищая Родину, самое дорогое, что у него есть – свою жизнь во имя спасения других. Буквально два года назад Цыбикжап с отличием окончил общевойсковое Дальневосточное командное училище. И за эти два года он стал командиром роты. Это говорит о многом, прежде всего о том, что это настоящий профессионал, он до конца выполнил свой воинский долг, выполнил приказ верховного главнокомандующего по спасению мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Родные и близкие Цыбикжапа, я выражаю глубокие соболезнования от имени главы Бурятии и всех членов правительства. Это невосполнимая утрата, но мы будем помнить, следующие поколения будут помнить подвиг нашего земляка как помним мы до сих пор и всегда будем помнить подвиг всех тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Цыбикжап точно такой же – настоящий герой, - сказал Петр Мордовской.Сослуживец погибшего, старший лейтенант Евгений Шпортенко рассказал, что Цыбикжап был его товарищем, они служили вместе в одной бригаде.- Подчинённые уважали своего командира, старшие товарищи ценили ответственного офицера. Достойно выполнил свой долг. Мы будем всегда помнить его настоящим мужчиной, - отметил старший лейтенант и прочитал стихи, написанные в память о Цыбикжапе.Смогли страну мы заслонить,И друг уехал грузом "200".Шум боя за спиною стих.Я клятву дал себе, ребята:Теперь воюю за двоих,Мой друг в бою стоит солдатом.Пока я жив, все знайте, люди:Мой павший друг со мною рядом,Делить с тем другом вместе будемВсе боли, горести, награды.Друг детства Максим Цыбанов пожелал Цыбикжапу Бадмаеву хорошего перерождения.- Примите наши соболезнования от друзей детства, много хорошего сегодня будет сказано, мы и дальше будем помнить его доброе имя. Он всегда нам помогал, никогда плохих слов не говорил, делился с нами своими мыслями, всегда подсказывал, как и что делать. Покойся с миром, дружище, - сказал Максим Цыбанов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии