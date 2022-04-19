Общество 19.04.2022 в 13:05

Улан-Удэ встретил участников автопробега «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!»

Всероссийский автопробег стартовал во Владивостоке 12 апреля
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Текст: Нина Павлова
Улан-Удэ встретил участников автопробега «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!»
пресс-служба администрации Улан-Удэ
Сегодня на Площади Советов состоялась торжественная встреча участников автопробега «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!», организованная Федерацией независимых профсоюзов России. Всероссийский автопробег в поддержку человека труда, российской армии и президента Владимира Путина стартовал во Владивостоке 12 апреля с выстрелом полуденной пушки. Акция символизирует единение россиян в деле борьбы с нацизмом, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Участников поприветствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала РБ Владимир Павлов, и.о. мэра Улан-Удэ Сергей Гашев, ветераны боевых действий из Бурятии.

«Город Улан-Удэ с радостью и гордостью принимает всероссийский автопробег. Мы рады видеть вас на нашей площади, сотни машин – нас объединил патриотизм и непринятие нацизма, который овладел частью народа Украины. Наши ребята принимают участие в специальной военной операции, защищают Донбасс, защищают законные интересы нашего государства. Они борются с врагом, который сорвал свои маски и, прикрываясь мирным населением, разрушает дома, школы и больницы. Поэтому очень важно сейчас поддержать наших ребят - им важно знать, что их поддерживает народ Бурятии и всей России. Наша сила в единстве и правде»

- сказал в своем приветствии и.о. мэра Улан-Удэ Сергей Гашев.



Профактивисты в ходе автопробега преодолеют путь в 9985 км. Далее профсоюзные автоколонны пройдут Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и множество других городов. 1 мая - День солидарности трудящихся - участники автопробега встретят на Красной площади в Москве, присоединившись к профсоюзному шествию. А 9 мая объединенная профсоюзная автоколонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом Кургане состоятся масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы.



Участниками автопробега и сопутствующих митингов станут тысячи профсоюзных лидеров и активистов из всех регионов России. Отправными точками пробега станут также Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула.
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