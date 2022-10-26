В Бурятии спасли раненых лебедей

«Мы передали сообщение о лебедях в единую диспетчерскую службу, они отправили нам сотрудников ГИМС на лодке. Вместе с учителем и двумя учениками 9 класса мы отправились к озеру, встретили сотрудников. Они продолбили лёд и согнали лебедей к берегу, где мы их ждали. Поймали лебедей на берегу, вот и вся спасательная операция», - рассказал Гэсэр Мункоев.











Пару раненых лебедей спасли на озере Маракта в Еравнинском районе Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, об истощенных птицах, плавающих на озере, неравнодушные жители села Усть-Эгита сообщили учителям местной школы и начальнику пожарной части Гэсэру Мункоеву. Жители были обеспокоены тем, что птицы не улетели, а озеро уже начало покрываться льдом.Позднее лебедей осмотрел местный ветеринар, он сообщил о том, что у обеих птиц повреждены крылья. Сейчас лебеди временно находятся у семьи фермеров, которые содержат страусов, индюков и другую домашнюю птицу.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, видео: МЧС Бурятии