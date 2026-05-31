Улан-удэнцев приглашают на зеленый своп

В Мастерской Старого города 6 июня с 12:00 до 16:00 пройдет очередной зеленый своп. Своп с английского означает обмен.

«Это стильный и экологичный способ обновить свою коллекцию растений. Приносите то, чем готовы поделиться — комнатные цветы, рассаду, саженцы — и забирайте что-то новое взамен. В первую неделю лета люди, обменяться зелёными питомцами, купить что-то полезное для них, познакомиться с единомышленницами и поговорить о любимом деле», - пишут организаторы на странице сообщества.



На мероприятии будет организован обмен растениями, маркет, лекция по контейнерному озеленению от ландшафтного дизайнера, мастер-класс по плетению макраме-подвесов для кашпо, чаепитие, музыка и разговоры. Вход 100 руб.



Возрастное ограничение 6+