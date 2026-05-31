Происшествия 31.05.2026 в 13:46

В районе Бурятии перекрыта дорога

Не могут проехать легковые автомобили
Текст: Номер один
скриншот из макс-канала

На территории всего Закаменского района из-за проливных дождей с мокрым снегом продолжает действовать режим «Повышенная готовность». Из-за выхода на пойму реки Нуд проезд для легковых автомобилей затруднен. В улус Цаган-Морин Закаменского района могут проехать грузовые и легковые автомобили, повышенной проходимости, в том числе для внедорожников. Паводковые воды вышли на проезжую часть. Уровень воды постоянно меняется.

Жителей просят не рисковать, во избежание попасть в занос, и воспользоваться проходимым транспортом.

Как сообщает пресс-служба Администрации МО "Закаменский район", в улусе Цаган-Морин созданы все необходимые запасы продуктов питания, бутилированной питьевой воды, медикаментов, медицинских изделий. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций, который возглавляет глава Закаменского района Сергей Гонжитов. Администрация сельского поселения «Цаган-Моринское» осуществляет дежурство на опасном участке автомобильной дороге при въезде/выезде.

 

