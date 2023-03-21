Общество 21.03.2023 в 11:42

В Бурятии, Приангарье и Забайкалье федеральные трассы чистят от снега 102 единицы техники

Управление дорог «Южный Байкал» призывает водителей быть предельно внимательными на дороге
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В Бурятии, Приангарье и Забайкалье федеральные трассы чистят от снега 102 единицы техники
Федеральные дорожники ведут борьбу со снежной стихией, обрушившейся на регион вечером 20 марта. Последствия непогоды на всей территории федеральной сети автодорог устраняют 102 единицы снегоуборочной техники, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».

Среди них 45 комбинированных дорожных машин, 11 автогрейдеров, 5 роторных снегоочистителя, 22 погрузчика и экскаватора, 14 тракторов со снегоочистительным оборудованием. Дорожники проводят патрульную очистку покрытия от снега, уборку элементов обустройства и дополнительную обработку противогололедными материалами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам - крутые спуски и подъемы, перевалы, остановочные карманы и пешеходные переходы.

Отметим, в условиях снегопада и плохой видимости произошло ДТП на 288-м километре федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал». Столкнулись два большегрузных автомобиля, которые повлекли за собой полное перекрытие дороги. На место оперативно выехал экипаж дорожных рабочих, погрузчик и машина КДМ. Благодаря усилиям дорожников удалось освободить одну полосу дорожного движения. Пока реверсивное движение на участке сохраняется. Для эвакуации большегрузного транспорта к месту аварии следует самосвал-тягач подрядной организации.

По всей сети федеральных трасс региона организовано круглосуточное дежурство подрядной организации. ФКУ Упрдор «Южный Байкал» призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, учитывать особенности движения и соблюдать дистанцию.

Фото: bkl.rosavtodor.gov.ru/
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 марта

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