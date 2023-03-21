Общество 21.03.2023 в 11:42
В Бурятии, Приангарье и Забайкалье федеральные трассы чистят от снега 102 единицы техники
Управление дорог «Южный Байкал» призывает водителей быть предельно внимательными на дороге
Текст: Номер один
Федеральные дорожники ведут борьбу со снежной стихией, обрушившейся на регион вечером 20 марта. Последствия непогоды на всей территории федеральной сети автодорог устраняют 102 единицы снегоуборочной техники, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».
Среди них 45 комбинированных дорожных машин, 11 автогрейдеров, 5 роторных снегоочистителя, 22 погрузчика и экскаватора, 14 тракторов со снегоочистительным оборудованием. Дорожники проводят патрульную очистку покрытия от снега, уборку элементов обустройства и дополнительную обработку противогололедными материалами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам - крутые спуски и подъемы, перевалы, остановочные карманы и пешеходные переходы.
Отметим, в условиях снегопада и плохой видимости произошло ДТП на 288-м километре федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал». Столкнулись два большегрузных автомобиля, которые повлекли за собой полное перекрытие дороги. На место оперативно выехал экипаж дорожных рабочих, погрузчик и машина КДМ. Благодаря усилиям дорожников удалось освободить одну полосу дорожного движения. Пока реверсивное движение на участке сохраняется. Для эвакуации большегрузного транспорта к месту аварии следует самосвал-тягач подрядной организации.
По всей сети федеральных трасс региона организовано круглосуточное дежурство подрядной организации. ФКУ Упрдор «Южный Байкал» призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, учитывать особенности движения и соблюдать дистанцию.
Фото: bkl.rosavtodor.gov.ru/
Среди них 45 комбинированных дорожных машин, 11 автогрейдеров, 5 роторных снегоочистителя, 22 погрузчика и экскаватора, 14 тракторов со снегоочистительным оборудованием. Дорожники проводят патрульную очистку покрытия от снега, уборку элементов обустройства и дополнительную обработку противогололедными материалами. Особое внимание уделяется наиболее опасным участкам - крутые спуски и подъемы, перевалы, остановочные карманы и пешеходные переходы.
Отметим, в условиях снегопада и плохой видимости произошло ДТП на 288-м километре федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал». Столкнулись два большегрузных автомобиля, которые повлекли за собой полное перекрытие дороги. На место оперативно выехал экипаж дорожных рабочих, погрузчик и машина КДМ. Благодаря усилиям дорожников удалось освободить одну полосу дорожного движения. Пока реверсивное движение на участке сохраняется. Для эвакуации большегрузного транспорта к месту аварии следует самосвал-тягач подрядной организации.
По всей сети федеральных трасс региона организовано круглосуточное дежурство подрядной организации. ФКУ Упрдор «Южный Байкал» призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, учитывать особенности движения и соблюдать дистанцию.
Фото: bkl.rosavtodor.gov.ru/