Общество 11.04.2023 в 11:26

Энергетики Бурятии учатся работать под напряжением до 1000 вольт

Это позволяет проводить ремонт электросетей без отключения потребителей
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Текст: Номер один
Энергетики Бурятии учатся работать под напряжением до 1000 вольт
Сотрудники всех филиалов компании «Россети Сибирь» походят обучение прогрессивным технологиям работы по ремонтам линий электропередачи без отключения напряжения. Первая тренировка прошла на учебном полигоне в Красноярске, сообщили в пресс-службе компании.

У специалистов ПАО «Россети Сибирь» теперь есть возможность обучаться работе под напряжением до 1000 вольт (В) на специально оборудованном полигоне. Энергооборудование реагирует на касание рукой, а сигнализация настраивается на разную чувствительность. Первыми обучение пошли бригады из Бурятии, Кузбасса и Читы — всего 94 человека. Вместе с новыми навыками энергетики привезут в филиалы защитные средства, инструмент и приспособления, обязательные для работы на токоведущих частях

«Полигон состоит из опор линии электропередачи, расположенных в два яруса. Нижний ярус предназначен для удобства новичков: рядом преподаватель, рядом сам объект, линия, и всё, что нужно по технологии выполнять, выполняется в непосредственной близости. После того, как технология усвоена, выполняются все работы на высоте», - рассказывает Эдуард Калашников, генеральный директор Сибирского корпоративного энергетического учебного центра.

В рамках программы Группы компаний «Россети» по внедрению метода работы под напряжением в Сибири планируют обучить всех специалистов за два года. Курс длится две недели: сначала теоретическая часть, потом практика и аттестация. Задача ученика — выполнить технологическое присоединение нового потребителя, не нарушая электроснабжения соседей. Условия — существующий голый провод, а новый потребитель подключается по СИП. Скорость важна, и в среднем бригада укладывается в 40–50 минут без учёта подготовки рабочего места.

«На самом деле, технология довольно простая. Но главное — жизнь и здоровье электромонтёров; чтобы не было допущено электротравматизма, связанного с установками высокого напряжения», - делится Виталий Дубинин, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда филиала «Бурятэнерго».

Аттестацию прошли все, получив допуск к работе под напряжением. Эта уникальная технология позволяет проводить ремонт электросетей или подключать новых абонентов без отключения потребителей. В магистральных сетях она применяется давно – вплоть до объектов ультравысокого класса напряжения 750 кВ. Теперь метод внедряется и в распределительном сетевом комплексе.

Переход на производство работ под напряжением повысит безопасность и надежность, снизит потери, исключит недоотпуск электроэнергии и увеличит срок службы коммутационного оборудования. Благодаря внедрению нового подхода, сокращается количество операций по выводу линий на ремонт, при этом вероятность ошибок персонала сводится к нулю.

Фото: «Россети Сибирь»




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