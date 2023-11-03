Планируется реконструкция действующих причалов на Байкале и строительство новых

Первое заседание межведомственной рабочей группы по развитию водного туризма на Байкале под председательством помощника президента России Игоря Левитина прошло в Москве, сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.Темой заседания стали вопросы развития круизного и пассажирского судоходства на Байкале. А главное - организации захода круизных судов в порты таким образом, чтобы увеличение турпотока с круизов не сказывалось на экологии байкальской территории.«Сегодня среди действующей портовой инфраструктуры в работоспособном состоянии находятся только причальные сооружения в Турке и Северобайкальске. Прорабатываем вопрос финансирования, планируем модернизацию и реконструкцию этих причалов и не только. А также - в Усть-Баргузине, Нижнеангарске, Выдрино, Танхое и других населенных пунктах. Нам необходимо организовать строительство очистных, приём льяльных, подсланевых и сточных вод с судов, возможности и достаточные мощности для заряда аккумуляторных батарей, в общем обеспечить всю причальную инфраструктуру, которая могла бы обслужить круизные корабли полностью и отвечала бы экологическим запросам.Все эти мероприятия позволят запустить туристические маршруты по всему Байкалу. Дадут возможность нашим жителям и гостям познакомиться с красотами, самыми живописными уголками по всей протяженности Байкала», - написал глава Бурятии.Фото: t.me/alexeytsydenov