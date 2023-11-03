Общество 03.11.2023 в 11:22
Транспортные полицейские Северобайкальска оказались очень забывчивы
Недостоверные и неполные сведения о доходах и об имуществе за 2022 год представили 35 сотрудников отдела
Текст: Михаил Жапов
Байкальской транспортной прокуратурой начальнику Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте внесено представление, по результатам рассмотрения которого 35 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Установлено, что сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте предоставляли недостоверные и неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. В декларационных справках не отражены сведения о доходах и счетах, открытых в кредитных организациях; о средствах, выплаченных ТО ФСС России.
Восточно-Сибирским ЛУ МВД России на транспорте приняты меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем, отметили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
Установлено, что сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте предоставляли недостоверные и неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. В декларационных справках не отражены сведения о доходах и счетах, открытых в кредитных организациях; о средствах, выплаченных ТО ФСС России.
Восточно-Сибирским ЛУ МВД России на транспорте приняты меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем, отметили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»