Транспортные полицейские Северобайкальска оказались очень забывчивы

Байкальской транспортной прокуратурой начальнику Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте внесено представление, по результатам рассмотрения которого 35 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Установлено, что сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте предоставляли недостоверные и неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. В декларационных справках не отражены сведения о доходах и счетах, открытых в кредитных организациях; о средствах, выплаченных ТО ФСС России.Восточно-Сибирским ЛУ МВД России на транспорте приняты меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшем, отметили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»