В Бурятии короткое замыкание в Toyota Corolla уничтожило гараж и крышу дома

В Бурятии накануне на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании гаража в поселке Наушки Кяхтинского района. На вызов были направлены огнеборцы Кяхтинского отряда противопожарной службы и добровольцы поселения «Наушкинское», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По прибытии пожарных было установлено, что очаг возгорания находился внутри гаража, пристроенному к дому. Огонь распространился на крышу дома и гаража. Возгорание было потушено менее чем за два часа. В результате пожара сгорел автомобиль Toyota Corolla, уничтожена крыша дома и гаража. Общая площадь пожара составила 52 кв метра.По предварительным данным причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС