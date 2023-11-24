Общество 24.11.2023 в 10:52
В Бурятии короткое замыкание в Toyota Corolla уничтожило гараж и крышу дома
Пожар, который произошел в поселке Наушки, тушили почти за два часа
Текст: Номер один
В Бурятии накануне на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании гаража в поселке Наушки Кяхтинского района. На вызов были направлены огнеборцы Кяхтинского отряда противопожарной службы и добровольцы поселения «Наушкинское», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По прибытии пожарных было установлено, что очаг возгорания находился внутри гаража, пристроенному к дому. Огонь распространился на крышу дома и гаража. Возгорание было потушено менее чем за два часа. В результате пожара сгорел автомобиль Toyota Corolla, уничтожена крыша дома и гаража. Общая площадь пожара составила 52 кв метра.
По предварительным данным причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
По прибытии пожарных было установлено, что очаг возгорания находился внутри гаража, пристроенному к дому. Огонь распространился на крышу дома и гаража. Возгорание было потушено менее чем за два часа. В результате пожара сгорел автомобиль Toyota Corolla, уничтожена крыша дома и гаража. Общая площадь пожара составила 52 кв метра.
По предварительным данным причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС