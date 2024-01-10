Общество 10.01.2024 в 15:43

Новогодние подарки детям в рамках акции «Елка добра» вручили на ВСЖД

В акции приняли участие железнодорожники Иркутска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тайшета и Вихоревки
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Новогодние подарки детям в рамках акции «Елка добра» вручили на ВСЖД
На Восточно-Сибирской железной дороге завершилась ставшая традиционной благотворительная акция «Елка добра». Благодаря сотрудникам ВСЖД удалось исполнить новогодние пожелания детей, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях, сообщили в пресс-службе магистрали.

В преддверии праздника заветные подарки получил 281 ребенок. Это воспитанники детских домов и домов-интернатов, центров помощи и социально-реабилитационных центров. А также - дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети с особенностями развития из Иркутской области и Бурятии.

Открытки с их пожеланиями были развешаны на новогодних елях, которые установлены в зданиях территориальных управлений магистрали. Сотрудники ВСЖД снимали записки и исполняли детские мечты. В акции приняли участие железнодорожники Иркутска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тайшета и Вихоревки.

Фото: ВСЖД
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