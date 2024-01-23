В Улан-Удэ вновь жалуются на любителей побрызгать молоком с окон

В местном паблике «Аноним 03» вновь пожаловались на жителей- любителей покапать молоком из окон, которые так якобы совершают подношения.

«Хочу обратиться к жильцам дома по улице Хоца Намсараева 2А. Мало того, что вы молоко льете на людей и машины. Так теперь ещё и «Снежок» летает с ваших балконов или крыши - не знаю. Сегодня в 12.30 кто-то сбросил пакет «Снежок» на машину, вся машина грязная, едва не разбили стекло. В вашем доме находится детский сад и учебные центры, куда ходит много детей, кому-нибудь прилетит ваш «Снежок» на голову, что делать потом?»

- пишет разгневанный автолюбитель.



В комментариях улан-удэнцы поддержали автора.

«Мне кажется, если "капают", привлекая добро, то получают обратное. Ведь отнюдь не добром их вспоминают те, кто в этот момент проходит внизу или чьи машины попали под это дело. Ведь нет такого правила - именно с балкона брызгать. Раньше и не было балконов. Выйдите на улицу и все дела. И обряд совершили, и никому худого не сделали», - пишет горожанка.

«Думаю, ради кого проводятся эти обряды, будут не очень-то рады, если вы испортите кому-нибудь настроение. Существуют специально отведённые места для этих целей. У человека разбитое лобовое стекло, а у вас разбито табло, и где здесь добро? Получается, вы не проводите обряд, а просто гадите» - добавляют там же.