В Улан-Удэ муниципальные «Газели» поедут в отдаленные микрорайоны

Сегодня в МУП «Городские маршруты» состоялось торжественное вручение ключей от новых автобусов малого класса «Газель Сити». В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала РБ Владимир Павлов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Напомним, 26 новых автобусов прибыли в город накануне нового года. Сейчас они готовятся к выходу на самые востребованные маршруты в отдаленные микрорайоны, откуда уходят частные перевозчики.- Поздравляю всех с тем, что Новый год у нас начинается с подарков - сегодня город получает 26 новых автобусов. Всего за последние годы в город поставлено 209 автобусов - большого, среднего, малого класса. Перевозка общественным транспортом - крайне важная задача и мы ее постепенно решаем - увеличивается количество автобусов, трамваев. Ещё в феврале будет поставка новых трамваев. Постепенно решаем задачу обеспечения качественных общественных перевозок и сегодня один небольшой вклад в это. Хочу поблагодарить нашего президента. Автобусы поставляются по его прямому поручению. Владимир Владимирович поддержал наше обращение, и по его поручению было выделено отдельное финансирование, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Первые два автобуса уже вышли на маршрут №25 с 10 января по просьбам жителей микрорайонов Батарейка и Шишковка.- То, что новые автобусы малого класса «Газель Сити» поступили и обновили парк общественного транспорта Улан-Удэ - это очень значимое, долгожданное событие для всех улан-удэнцев. Ведь именно наши горожане на встречах, в социальных сетях просили направить автобусы малого класса в отдаленные микрорайоны. Туда, куда наши «Волгобасы» по техническим причинам зайти не могут, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В скором времени новые автобусы выйдут на маршруты, откуда массово уходят частные перевозчики. Во многих отдаленных микрорайонах дороги не соответствуют необходимым стандартам, чтобы пустить на эти маршруты большие «Волгобасы» или средние «ПАЗы». Зато на этих направлениях смогут работать автобусы малого класса «Газель Сити».- Мы продолжаем набор персонала, нам необходимы и водители, и кондуктора, инженерно-технические работники и ремонтные бригады, мы приглашаем всех в наш МУП. У нас достойные условия работы и оплаты труда, социальный пакет, приглашаем всех желающих, - подчеркнул мэр.«Газель Сити» - удобные низкопольные автобусы, пассажировместимость каждого из них составляет до 22 мест. Они удобны как для пассажиров с детьми, так и людей с ограниченными возможностями здоровья: откидные сиденья позволяют разместить коляски и чувствовать себя комфортно и безопасно во время движения. Новые автобусы будут постепенно включаться в программу пересадочного тарифа.- Пока он у нас действует на 12 маршрутах, и мы будем дальше его развивать. Те новые машины, которые пойдут на возобновлённые направления, тоже будут пользоваться пересадочным тарифом - проехать по цене одной поездки два раза. Один раз заплатить всего 30 рублей вместо 55, выгодно и удобно для наших горожан, - подчеркнул Игорь Шутенков.Масштабное обновление транспорта в Улан-Удэ началось в 2020 году. Всего за четыре года городской автопарк приобрел 209 современных автобусов большого, среднего и малого класса вместимостью от 22 до 111 мест.- Из них 44 мы закупили в том числе по наказам избирателей по «Народному бюджету». А все остальные - по прямому поручению Владимира Владимировича Путина. Я уверен, что все автобусы - и малого, и большого, и среднего класса будут облегчать жизнь улан-удэнцев, делать поездку комфортной и безопасной. С помощью правительства Республики Бурятия, Алексея Самбуевича мы и дальше будем развивать наш общественный транспорт и транспортную доступность в городе, - подчеркнул мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ