Общество 26.04.2024 в 10:25

Более 30 участников спецоперации оказались в СИЗО Улан-Удэ

Все они обвиняются в самовольном оставлении воинских частей
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Текст: Андрей Константинов
Более 30 участников спецоперации оказались в СИЗО Улан-Удэ
25 апреля Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова совместно с замначальника УФСИН России по РБ Евгением Слабухиным посетили участников спецоперации, содержащихся в СИЗО Улан-Удэ.

Как сообщила Юлия Жамбалова, на сегодня в учреждении содержится 31 военнослужащий. Все они обвиняются по ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы).

«В ходе личной беседы уполномоченного с участниками СВО выяснилось, что основные причины оставления части - это несвоевременное возвращение из отпуска по личным и семейным обстоятельствам. В их числе необходимость ухода за близкими родственниками и организация бытовых условий проживания в частных домах. Есть и случаи злоупотребления алкогольными напитками», - рассказала омбудсмен.

В СИЗО все участники спецоперации содержаться отдельно от основной массы обвиняемых и осужденных. Все они прошли медицинское обследование при поступлении в учреждение.

«Есть ребята которые получили ранения и нуждаются в дополнительной медицинской помощи. По таким случаям привлекаются медицинские работники с Министерства здравоохранения Бурятии. Каждый такой случай на контроле медицинских работников УФСИН», - сообщила Юлия Жамбалова.

По словам омбудсмена, основные вопросы, которые возникали у участников СВО, это получение удостоверения ветерана боевых действий.

«Некоторые лица не получили в полном объеме предусмотренные выплаты, есть не решенный вопрос с получением награды, а также актуальный вопрос получения разрешения на телефонные переговоры с родственниками, который зависит от следователей и судей, рассматривающих их уголовные дела», - отметила уполномоченный.

Всего после посещения СИЗО Юлия Жамбалова взяла в работу порядка 30 обращений.

Отметим, с начала этого года в военные суды Бурятии (улан-удэнский и кяхтинский) поступило уже более 60 дел по 337-й статье УК РФ, а также два дела по ст. 338 («Дезертирство»). Всем фигурантам грозят серьезные сроки, вплоть до 10 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека
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