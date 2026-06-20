Общество 20.06.2026 в 18:08

В Улан-Удэ торговый представитель увел из фирмы свыше миллиона рублей

Мужчина предстанет перед судом
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ торговый представитель увел из фирмы свыше миллиона рублей
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ будут судить торгового представителя. 41-летнего горожанина обвиняют в присвоении более миллиона рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, сотрудник коммерческой организации с 18 декабря 2024-го по 1 февраля 2025 года присваивал себе деньги, полученные от торговых точек за оплату товаров. Таким образом мужчина увел из фирмы свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело направят в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

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