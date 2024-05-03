Монголия становится дороже

За два последних года экономика Монголии совершила грандиозный рывок, введя в строй новые месторождения угля и руды и обеспечив прирост ВВП на уровне 7%. Напомним, что подобные темпы роста экономики уже давно не наблюдаются даже в Китае.Одновременно на 21% вырос курс тугрика к рублю, что сделало невыгодными туристические поездки жителей Бурятии за подсанкционными дефицитными товарами и оборудованием, которое поставляется в Монголию.- Я не был в Улан-Баторе десять лет и не смог найти свой любимый магазин, настолько город застроен небоскребами, - рассказывает улан-удэнский бизнесмен Виктор. В столицу соседнего государства он приехал на своем «Лексусе». Машину в связи с санкциями (Япония в 2023 году прекратила поставки и обслуживание дорогих моделей машин) ремонтировать на должном уровне уже невозможно. Хорошо, что рядом есть страна, где эта услуга еще доступна.- Когда узнали, что я еду в Улан-Батор, знакомые и родственники начали заказывать запчасти на свои машины. Мне это напомнило 90-е, когда я ездил в Маньчжурию за дефицитным и недорогим товаром, - рассказывает он.В самом городе его удивило, что банки не меняют рубли. Десять лет назад этого не было. Теперь рубль можно поменять у уличных «менял» или в конторках в центре столицы Монголии. Рубль перестал пользоваться спросом в Улан-Баторе в связи с низким потоком туристов из России и антироссийскими санкциями.Как писал Салтыков-Щедрин, это еще ничего, что за границей «за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду».Официальный курс рубля два года назад достигал 50 тугриков. Сейчас за него дают всего 37 тугриков. Таким образом, только за год курс российской валюты снизился на 21%.По словам туриста, подобная курсовая динамика сделала покупки жителей Бурятии в Монголии не столь выгодными, как раньше. Тем не менее свой джип предприниматель отремонтировал, заменив многие детали, вплоть до колес, и набрав полный багажник оригинальных запасных частей.Укрепление монгольской валюты напрямую связано с ростом экономики Монголии, которая выросла на 7% в 2023 году. Это связано с расширением добычи горнодобывающей и транспортной отрасли экономики и притоком иностранных инвестиций. В настоящее время, по данным агентства «Монцамэ», валютные резервы Монголии составляют 5,2 млрд долларов США, что обеспечивает стабильность обменного курса.В марте 2024 года инфляция в стране достигла 7%, что является целевым уровнем политики Центробанка. Поэтому жесткая денежно-кредитная политика была смягчена, что привело к снижению процентной ставки с 13% до 12%. Также отмечено, что если условия останутся благоприятными, могут быть приняты дальнейшие меры по снижению процентных ставок. Как уже ранее сообщалось, монгольские власти проводят активную политику по привлечению иностранных инвестиций и новых технологий по извлечению из недр полезных ископаемых, которыми богата страна. Учитывая рекордные в Азии темпы роста ВВП, Монголия при условии сохранения нынешнего экономического и политического курса будет ускоренно догонять соседние государства по уровню жизни населения.Так, торговый оборот в Монголии увеличился на 2,9 млрд долларов, или на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Экономика страны во многом зависит от Китая. В 2023 году товарооборот Монголии с Китаем составил 40,6%, Россией – 25,7%, Японией - 7,8%, Южной Кореей - 4,5%, США – 3,2% и Германией – 2,3%, что составляет 84,1% от общего внешнеторгового оборота.В общем обороте товаров, экспортируемых в Китай, на долю угля приходится 61,6%, медного концентрата - 19,4%, а доля золота в общем объеме товаров, экспортируемых в Швейцарию, составляет 99,5%.Нефтепродукты в общем объеме товаров, импортируемых из России, составляют 70,2%.Улан-удэнский экономист Анатолий Думнов полагает, что внушительные темпы роста экономики соседней страны связаны с эффектом «низкого старта».- Страна фактически лишь недавно вышла из кризиса и встала на дорогу экономического роста, который стимулируется притоком иностранных инвестиций и западными кредитами. Однако в перспективе ближайших лет превращения Монголии в «восточного экономического тигра» я не ожидаю, - говорит Думнов. Тем на менее, по словам экономиста, открытость экономики страны для иностранных инвестиций будет увеличивать привлекательность страны для бизнеса и приведет к росту доходов населения.- Монголы - трудолюбивый народ, и я уверен, что у них все получится, - убежден экономист.Для Бурятии Монголия могла бы стать важным элементом для торгово-экономических и культурных связей, но пока развитие сдерживают антироссийские санкции.- С 2022 года мы регулярно сталкиваемся с аннулированием туров на посещение Байкала со стороны индивидуальных туристов и групп из Монголии, они опасаются последующих отказов в предоставлении шенгенских виз в паспортах после появления штампов в их паспортах о пересечении границы России, - рассказывают представители туриндустрии Бурятии.Именно с этим обстоятельством связано и прекращение полетов прямого рейса «Улан-Удэ - Улан-Батор» в связи с низким спросом на перелеты со стороны граждан Монголии.При этом собеседники подчеркивают: речь идет в основном о состоятельных туристах. Что касается основной массы туристов, то они не боятся пересечения границы.- С начала года в дни праздников машины с монгольскими гражданами стоят часами на пункте пропуска Кяхта - Алтан-Булаг с тем, чтобы заехать на территорию Бурятии и закупиться, - рассказывают сотрудники турагентств. - Покупают спиртное, продукты, медикаменты, стоимость которых в переводе на монгольские тугрики снизилась после ослабления рубля.Особенно большую выручку в эти дни дают крупные улан-удэнские супермаркеты, открывшие филиалы в Кяхте. В эти дни их торговые обороты вырастают многократно.Между тем Монголия остается для жителей Бурятии своеобразным окном в мир. В Улан-Баторе расположены представительства крупнейших компаний мира, и страна может стать крупным хабом по поставке технологий и оборудования для нашей экономики. В условиях ужесточения санкций монгольский канал может стать важным элементом для торговли, тем более что на уровне руководства Монголии в 2023 году звучали заявления о недопустимости сокращения объемов торговли между нашими странами.В то же время, как сообщает агентство «Монцамэ», рост потребительских цен в стране остается высоким, несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом. В частности, ожидается, что уровень инфляции, который в настоящее время составляет 7%, снизится в 2025 году до 6,8%. Однако из-за проблем, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор из-за дзуда и быстрого экономического роста, уровень инфляции останется высоким.Также экономистов беспокоит главная составляющая монгольского экспорта - продажа угля в Китай. Экспорт находится под угрозой из-за ослабления рынка недвижимости на юге страны, снижения спроса на коксующийся уголь и ожидаемого замедления спроса на импорт.Пока неясны и последствия для экономики дзуда (зимней бескормицы скота).- Подобные климатические катастрофы, связанные с изменением климата, которые происходят раз в тысячу лет, оказывают негативное влияние на производство и рост сельскохозяйственного сектора, - говорит экономист Анатолий Масловский. Этот фактор также может оказать влияние на экономическую и политическую обстановку в соседней стране.Тем не менее надежды на то, что страна справится с последствиями климатических и других проблем, имеются. Для Бурятии очень важно иметь на юге соседа, развитие которого продолжается, несмотря на все сложности. Как говорится, близкий сосед лучше дальнего родственника.Сегодня в Монголии живет, по некоторым сведениям, несколько тысяч жителей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Большинство из них переехало на ПМЖ в Улан-Батор в 2022 году. За это время многие выучили монгольский язык на курсах и в вузах, получив временный вид на жительство. Часть из них стала работать по посредническим схемам по поставкам товаров и услуг в Россию и обратно. Так, показала свою перспективность поставка японских подержанных машин.С монгольской стороны препятствий для насыщения дефицитного на качественные товары российского рынка нет. Все упирается в ужесточение таможенных барьеров с российской стороны. Например, введение утилизационного сбора на поставку машин из-за рубежа привело к резкому удорожанию завозимых автомобилей. Естественно, при таких сборах можно говорить только о росте доходов бюджета. А для малого бизнеса, который мог бы подняться на приграничной торговле в условиях выдавливания российских предприятий из мировой экономики, это могло бы стать импульсом для роста.- Пригнал недавно из Монголии машину на пробу, не представляете, сколько мне пришлось справок сделать и через что пройти, пока я зарегистрировал авто в Улан-Удэ, - пожаловался предприниматель Виктор.Таких дополнительных барьеров для торговли достаточно много, поэтому неудивительно, что и наш экспорт в Монголию, в связи с введением дополнительных сертификаций на поставку товаров, проседает. А китайцы поставляют из приграничного с Монголией Эрляня практически любой товар без лишних формальностей и занимают нишу промышленных товаров, которые ранее Россия поставляла на рынок Монголии.Фото: «Номер один»